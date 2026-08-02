Baño prohibido en Toña este domingo, y medusas en Karraspio y Gorrondatxe (Bizkaia)

Archivo - Carabela portuguesa (Physalia physalis) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La playa vizcaína de Toña es la única de Bizkaia en la que ondea la bandera roja de prohibición de baño este domingo, por lo que en el resto de arenales está permitido el baño. Pese a ello, en Karraspio y Gorrondatxe se ha detectado la presencia de medusas, según los datos de Cruz Roja.

Con bandera amarilla de baño con precaución figuran La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida y Karraspio, esta última con medusas.

Por otro lado se permite el baño libre en Arrigunaga, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Arrigorri y Gorrondatxe, aunque en esta última se han observado medusas. La temperatura media del agua es de 23 grados y la de ambiente de 27. La bajamar está prevista a las 13.48 horas y la próxima pleamar a las 20.02 horas.