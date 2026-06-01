Los barakaldeses pueden votar hasta el 7 de junio por su cartel favorito para representar a los Cármenes 2026

La concejala de Cultura, Nerea Cantero, con los carteles finalistas. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los barakaldesas pueden escoger desde este lunes y hasta el domingo, día 7, el cartel para representar a la próxima edición de las fiestas patronales de El Carmen 2026, entre las seis propuestas escogidas por el jurado, según ha informado la edil de Cultura, Nerea Cantero.

Jolin y Deabru, las mascotas festivas de Barakaldo, vuelven a estar presentes en las propuestas que el jurado de expertos ha escogido como aspirantes para la representar a los próximos Cármenes.

Además, en esta ocasión han comenzado a repetirse otros elementos y personajes que empiezan a ser ya "un nuevo imprescindible de las propuestas de carteles festivos: los gigantes municipales y las siluetas de edificios barakaldeses emblemáticos", ha explicado Nerea Cantero.

También destaca este año, según ha resalado, "la originalidad de algunas de las propuestas, creando formatos más novedosos, frente a otros más clásicos".

El mecanismo de votación es idéntico a años anteriores. Se habilitarán siete días naturales -desde este lunes 1 al domingo 7 de junio- para que los barakaldeses puedan mostrar sus preferencias.

Para ello, podrán acercarse hasta el centro cívico de Cruces o Clara Campoamor, donde se expondrán las opciones junto a una urna en la que se depositarán los votos.

También se facilitará la votación de los vecinos de forma on line. En la página oficial de Facebook del Ayuntamiento se habilitará una sección en la que se mostrarán los carteles. Para votar bastará con 'pinchar' el botón de 'Me gusta'.

La elección del ganador dependerá en un 50% de la participación ciudadana y en el otro 50% de la votación de la propia Comisión Municipal de Fiestas.