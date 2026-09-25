Barakaldo (Bizkaia) inicia expediente de sanción a un local de hostelería por superar el aforo máximo

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Barakaldo (Bizkaia) ha iniciado un expediente de sanción a un local hostelero de la zona de Murrieta por superar el aforo máximo permitido. En el momento de la inspección el pasado 17 de septiembre en el interior del local la policía detectó la presencia de 212 personas, cuando el aforo máximo del local es de 115 personas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Barakaldo, la infracción cometida está calificada como "grave" en la ley de espectáculos públicos y la cuantía de las sanciones a imponer va de una multa desde 1.201 a 30.000 euros. Además de la sanción económica, la infracción cometida puede llevar aparejada la suspensión y la clausura de la actividad por un periodo máximo de un año.

El expediente administrativo está en fase de tramitación y durante la misma se determinará tanto la cuantía económica de la sanción como el posible cierre del local.

Según ha explicado el concejal delegado del Área de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, sobre el local inspeccionado pesan quejas vecinales debido a los altercados y ruidos que se generan en su entorno. "Se van a intensificar las inspecciones y vigilancia de locales, y se actuará de forma contundente con aquellos que no cumplen con la normativa y que además generan molestias y situaciones de inseguridad a los vecinos", ha advertido.