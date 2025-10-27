Barakaldo celebra los 50 años de Artes Plásticas con una muestra de 36 artistas que expusieron durante los 80 y 90

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones Ceferino del Olmo de Barakaldo inaugurará este miércoles, día 29, la segunda muestra artística del programa "50 urte Barakaldon Arte Plastikoak erakusten / 50 años de Artes Plásticas en Barakaldo", que bajo el título "Hedapena eta haustura / Expansión y ruptura" reunirá a 36 artistas que participaron en exposiciones individuales y colectivas durante los años 80 y 90.

"La transformación de la Escuela Superior en Facultad de Bellas Artes a finales de los 70 coincidió con un cambio profundo tanto en el acceso como en la concepción de los estudios artísticos", ha afirmado el consistorio de Barakaldo en un comunicado, lo que "marcó el inicio de la profesionalización más sistemática del campo del arte".

Según ha explicado, "los años 80 supusieron una explosión de creatividad" en la que "el arte se abrió a nuevas formas de expresión, a discursos más subjetivos y fragmentarios, y a una renovada relación con la política, el cuerpo y la identidad". "Fue una década marcada por la transgresión, la ironía, la reapropiación de los estilos y un entusiasmo generacional que veía en el arte no solo una vocación, sino una forma de vida", ha detallado.

La muestra actual recoge obras de artistas que se formaron en esa época y que vivieron ese clima de libertad creativa, dejando huella tanto en su producción como en el ecosistema artístico local, ha explicado la organización. Entre los participantes, la mayoría son artistas vinculados a la Facultad de Bellas Artes, pero también hay otros cuya actividad les ha acercado al arte.

Además, la exposición contará con un programa de actividades gratuitas y abiertas al público, como visitas guiadas en euskera y castellano y un ciclo de mesas redondas bajo el título "50 años, tres generaciones" que se celebrarán en el Centro Cívico Clara Campoamor.

La primera de estas mesas redondas, titulada "La Facultad y la efervescencia de los 80", tendrá lugar el 19 de noviembre y reunirá a artistas que vivieron ese "periodo vibrante" y encontraron en la Sala de Exposiciones de Barakaldo "un espacio para mostrar, compartir y consolidar su trabajo", han informado.