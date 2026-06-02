Barakaldo celebra el Día Internacional de la Educación en Jardines Botánicos con charla y visita guiada en Natur Gela

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo organiza una serie de actividades en Natur Gela con motivo del Día Internacional de la Educación en los Jardines Botánicos, que se celebra el próximo 12 de junio.

La concejala delegada del área, Alba Delgado, ha señalado que esta fecha "nos recuerda el papel clave que tienen estos espacios en la concienciación ambiental, acercando a la ciudadanía el conocimiento sobre la biodiversidad y la necesidad de proteger nuestro entorno natural".

La actividad consistirá en una charla científico-divulgativa y una visita guiada por el Jardín Botánico, en euskera y castellano, el próximo 10 de junio, de 17.30 a 19.00 horas.

La entrada es gratuita, aunque para asistir es necesaria inscripción previa a través del correo electrónico naturgela@barakaldo.eus o en los teléfonos 944 375 805 y 695 748 832.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE) y, según Delgado, "pondrá en relieve la importancia de la investigación, la educación y la divulgación que se desarrolla en estos espacios, fundamentales para conservar la riqueza natural y fomentar el compromiso común con la sostenibilidad".

MÁS ACTIVIDADES EN JUNIO

Además, la actividad se enmarca en las acciones de sensibilización ambiental y cuidado del entorno impulsadas por el Área de Desarrollo Sostenible con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que tendrá lugar el próximo 5 de junio.

A esta iniciativa se suman otras actividades, también impulsadas por Nartur Gela, como un taller de plumas de lana el miércoles 17 de junio y la ruta del agua PR-BI 210 el viernes 26 de junio.

En este sentido, la concejala ha destacado que "la mejor manera de afrontar los retos ambientales actuales pasa por la educación y la participación ciudadana. Conocer, valorar y cuidar nuestro patrimonio natural es una responsabilidad compartida que debemos transmitir a las generaciones presentes y futuras".

Delgado ha añadido que "los jardines botánicos son auténticas joyas ambientales y aulas al aire libre que permiten comprender la importancia de la biodiversidad y los efectos que nuestras acciones tienen sobre el medio ambiente". "Desde Barakaldo seguimos trabajando para acercar estos valores a la ciudadanía", ha concluido.