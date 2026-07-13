"Barakaldo Creativity Market" vuelve este sábado con 34 stands dedicados a la artesanía y la creatividad local

El presidente de Inguralde, David Solla, con la responsable de tienda "Cucadas Party" en la presentación de "Barakaldo Creativity Market - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de los Fueros de Barakaldo volverá a acogerá este sábado, 18 de julio, en el marco de las fiestas patronales de El Carmen, una nueva edición del mercado de artesanía "Barakaldo Creativity Market", un espacio para la exhibición y venta de producto artesano, artístico y creativo del municipio y que, en esta edición, ofrecerá 34 stands.

"Como siempre, nuestra intención es que este mercado sea una ocasión para el encuentro entre la ciudadanía y el producto hecho a mano, sostenible y de proximidad", ha recordado el presidente de Inguralde, David Solla, en la presentación de la iniciativa que ha tenido lugar este lunes en una de las tiendas participantes, "Cucadas Party".

En esta edición del Mercado de "Karmenak 2026", que estará abierto al público el sábado de 11.00 a 20.30 horas, se instalarán 34 puestos en los que se dará visibilidad a personas creadoras, artesanas y marcas locales vinculadas a ámbitos como la joyería, la ilustración aplicada en tazas y totebags, la cerámica, el textil, los pendientes de arcilla, papel y cristales o la "literatura km0", entre otros.

En esos stands estarán presentes cuatro marcas que asisten por primera vez al Mercado: Lurreko, que ofrece extractos botánicos y plantas medicionales; La Pendona, que viene con bisutería y figuras de cerámica; Txokostura que trabaja la estampación floral en textil; y El Gnomo de Amelie, una librería singular con "literatura km0" y cajas literarias.

Completan el listado de marcas y profesionales participantes en la edición de Karmenak 2026 Creaciones Monfofu, Cucadas Party, Disem Complementos, DreamZone, E3J, Eguzkilore Liburuak, El anillo de An, El Rincón de la Aguja, Ione Saitua collection, Itxasloo Portu, Jandameida, Kaoticat, Karola Kosmetika Naturala, Kikuxa, Kuluxa Artesanía, Kuttun Art, La Tallerteka, Loft Di Laura, Loop Astrid, Lrartesania, Aromáticas, Matxetenekua, Mónica Alonso illustration, Neklay Artesanía, Ojalá..., Patukana, Soy Meli Creativa, Terracota, Txiki Bitxiak, Txikidolls y Yugen Artesanía.

Actualmente el catálogo de Barakaldo Creativity está compuesto por 30 marcas locales, pero Inguralde tiene previsión de incorporar 7 marcas más a lo largo de este año. En total, en las diferentes ediciones del mercado, se han presentado ya a la ciudadanía 44 diferentes marcas y tiendas.

"ESCAPARATE DE REFERENCIA"

Solla ha destacado que el programa 'Barakaldo Creativity', que cumple doce años de trayectoria, "ha logrado consolidar el Mercado como un escaparate de referencia para el producto artesano-creativo y con gran acogida por parte de la ciudadanía".

El año pasado, entre 7.000 y 8.000 personas visitaron cada edición de Barakaldo Creativity Market y unas 800 personas compraron productos. Además, el Mercado es el lugar donde tienen cabida también iniciativas relacionadas con el reciclaje, la segunda mano, el consumo responsable o la creatividad en sus múltiples expresiones. Asimismo, el mercado acogerá un puesto solidario para apoyar la rehabilitación del joven Erik Villarroel.

"Barakaldo Creativity Market busca visibilizar el trabajo del colectivo artesano - creativo local, un sector clave para la diferenciación e identidad de las ciudades, porque la actividad que desarrollan estas personas aporta valor, singularidad y cercanía, contribuyendo además a dinamizar la economía urbana y a generar nuevas oportunidades de emprendimiento, especialmente entre la población joven", ha manifestado David Solla.