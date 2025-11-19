Barakaldo distribuye 42.000 bonos consumo entre los casi 200 establecimientos adheridos a la campaña

El presidente de Inguralde, la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Barakaldo, David Solla, presenta la campaña de bonos consumo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 establecimientos comerciales de hostelería y de servicios de Barakaldo se han adherido a la campaña "Barakaldo Kontsumo Bonoa" que se pone en marcha este miércoles y que estará activa hasta el viernes 5 de diciembre, con 42.000 bonos que únicamente podrán adquirir y canjear los empadronadas en el municipio vizcaíno, hasta ocho vales por persona.

El presidente de Inguralde, la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Barakaldo, David Solla, ha explicado que la campaña se dirige específicamente a las personas empadronadas en Barakaldo, que podrán beneficiarse de descuentos en sus compras simplemente identificándose con el DNI en el propio local.

El objetivo de la campaña es "favorecer y premiar la fidelidad de la ciudadanía barakaldesa que, por otra parte, es la que ha acudido mayoritariamente a anteriores convocatorias del bono consumo", ha asegurado Solla, presidente de Inguralde.

"Nuestra intención es ponérselo aún más fácil este año, con un sistema más sencillo y nuevos elementos de información para que todo el mundo tenga la oportunidad de beneficiarse", ha manifestado.

En concreto, la información sobre todo lo relacionado con el bono consumo va a estar disponible y actualizada en tiempo real en la web bonobarakaldo.inguralde.eus. En esta página se podrá consultar el listado de locales adheridos, su ubicación en un mapa interactivo y, lo más novedoso, la cantidad de bonos disponibles en cada momento en cada local. Además, los establecimientos estarán identificados con un cartel, en el que se incluirá un código QR con enlace a esta información.

Asimismo, desde hoy se podrá en marcha una amplia campaña de difusión en medios, redes sociales y soportes exteriores con el objetivo de llegar a toda la ciudadanía de Barakaldo.

Barakaldo Kontsumo Bonoa, iniciativa dirigida a impulsar la actividad comercial del municipio en épocas valle, pondrá nuevamente en circulación 42.000 vales, con una inversión por parte del Ayuntamiento de Barakaldo de 210.000 euros.

Cada bono tendrá un valor nominal de 15 euros, que serán adquiridos por 10 euros por parte de la ciudadanía, asumiendo el Ayuntamiento, a través de Inguralde, los 5 euros restantes.

Este año, a diferencia de ediciones anteriores, se ha optado por un sistema de adquisición de bonos de manera directa en los locales, eliminando la necesidad de utilizar la plataforma web, porque contribuye a paliar la brecha digital, especialmente con las personas mayores.

Cada DNI podrá disfrutar de un máximo de 8 bonos, que se podrán utilizar en una sola compra o en varias, y en un mismo establecimiento o en distintos. La adquisición y canje de los bonos estará habilitada entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre, para su uso en cualquiera de los locales adheridos.