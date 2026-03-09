Barakaldo dona 3.496 euros procedentes de las entradas a la pista de hielo al proyecto solidario La Cuadri del Hospi

Entrega del cheque - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha hecho entrega este lunes a los responsables de la iniciativa solidaria La Cuadri del Hospi el importe íntegro de la recaudación de las entradas a la pista de hielo del municipio, un total de 3.496 euros.

Según ha informado el consistorio, el importe se destinará a apoyar la labor de este colectivo formado por un grupo de padres y madres con hijos o hijas enfermas de cáncer, en concreto, contribuirá a instalar un gimnasio para los niños y niñas que sufren cáncer en el local del que dispone la asociación en el Hospital de Cruces.

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha señalado que "cada euro que se pueda recaudar a favor de la investigación es muy importante, y si además va a parar a una iniciativa como La Cuadri del Hospi, que surgió en el Hospital de Cruces, la satisfacción es doble".

La pista de patinaje sobre hielo al aire libre, ubicada en la Herriko Plaza, fue una de las principales novedades del programa de actividades navideñas impulsado por el Ayuntamiento de Barakaldo. El recinto estuvo abierto desde el día 20 de diciembre y hasta el 5 de enero, y cada sesión, que debía ser reservada a través de una plataforma web o en la propia taquilla de la pista, daba derecho a media hora de patinaje en la pista a cambio de un euro.

La propuesta contó con una gran aceptación por parte de todos los públicos, especialmente familias, según el consistorio. Además, las condiciones climatológicas fueron lo suficientemente buenas como para mantener abierta la pista prácticamente todos los días.

"Además del importe económico recaudado, apoyar a un proyecto como La Cuadri del Hospi en épocas tan señaladas como las navidades, en las que la falta de nuestros familiares es más palpable, es igual de importante", ha concluido Del Campo.