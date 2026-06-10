Barakaldo impulsa junto a Biraka el programa de actividades "Súbete a la Bici" para fomentar el uso de la bicicleta

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo trabaja de la mano de la asociación Biraka, Bizikleta Sustatzeko Elkartea, en el proyecto "Súbete a la Bici, Igo zaitez bizikletara", con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano en la ciudad y promover una movilidad más segura y responsable.

La concejala delegada del área, Alba Delgado, ha destacado que esta colaboración supone "un paso más en el compromiso municipal con la movilidad activa y la reducción de las emisiones asociadas a los desplazamientos urbanos".

En este sentido, ha afirmado que "la bicicleta es una herramienta clave para avanzar hacia una ciudad más amable, saludable y respetuosa con el medio ambiente".

Asimismo, Delgado ha subrayado la importancia de impulsar el uso "seguro y responsable" de este medio de transporte. "Queremos que cada vez más barakaldeses se animen a utilizar la bicicleta en sus desplazamientos diarios, para lo que resulta fundamental seguir trabajando en la mejora de las infraestructuras, la sensibilización y la educación vial", ha dicho.

ACTIVIDADES EN JUNIO

Con este objetivo, desde este mes de junio se desarrollarán diferentes actividades dirigidas a fomentar el uso de la bicicleta entre la ciudadanía. Entre ellas destacan los paseos en triciclos adaptados para personas mayores y personas con diversidad funcional, que recorrerán distintos puntos de Barakaldo acompañadas por personal monitor.

También se ofrecerán cursos de iniciación para aprender a montar en bicicleta, sesiones de perfeccionamiento y formación para circular con seguridad por las calles del municipio.

La programación incluye además talleres de mecánica básica sobre reparación de pinchazos y ruedas, ajuste de frenos y cambios de cadena, así como el servicio Bizi Punto, un espacio de aprendizaje para la autorreparación y el mantenimiento de bicicletas.

Asimismo, el último viernes de cada mes se celebrará una nueva edición del Bizipoteo, una iniciativa que combina paseos en bicicleta con el descubrimiento de los barrios de Barakaldo. La primera cita tendrá lugar en Burtzeña durante el mes de junio, continuará en Retuerto en julio y finalizará en Gorostiza-El Regato en agosto.

A estas actividades se suman otras iniciativas, como el servicio de alquiler de bicicletas de larga duración. Además, durante las fiestas de El Carmen se organizarán diversas propuestas en la txosna de Bizizaleak-Ekologistak Martxan, entre ellas sorteos y paseos en triciclos bajo el lema "sin edad y sin barrera".