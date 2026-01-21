Barakaldo inicia la campaña Be_Kind On_line contra el ciberacoso para el alumnado de Educación Secundaria

Las ediles de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad, Nuria Rodríguez, y de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado, presentan la campaña Be_Kind On_line - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad del Ayuntamiento de Barakaldo ha iniciado este miércoles la campaña Be_Kind On_line, una iniciativa contra el ciberacoso, con la participación de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del municipio vizcaíno.

La actividad ha reunido a alumnado de 1º y 2º de la ESO del IES Minas de Barakaldo en el Centro Cultural Clara Campoamor con el objetivo de guiarles en el uso responsable de las redes sociales, advertirles de los posibles peligros y concienciarles sobre cómo el acoso ha traspasado al entorno digital.

Estas plataformas, ha advertido el Ayuntamiento de Barakaldo, "están cada vez más presentes en la vida cotidiana y se han convertido en un espacio de uso habitual en los centros escolares desde edades muy tempranas".

A esta actividad han acudido las concejalas de Cohesión Social y Gestión de la Diversidad, Nuria Rodríguez, y de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado.

VALORES

Nuria Rodríguez ha señalado que con esta campaña quieren ofrecer a los jóvenes "herramientas para desenvolverse en las redes sociales desde el respeto y la responsabilidad, fomentando valores como el compañerismo, la empatía y el buen trato también desde los soportes digitales".

Por su parte, Alba Delgado ha destacado que "el uso seguro de las nuevas tecnologías es un reto compartido que requiere la implicación de las instituciones, los centros educativos y las familias". Este jueves, ha recordado, será el turno de los alumnos del IES Beurko.