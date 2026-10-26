Barakaldo inicia las obras de la nueva salida directa desde Rontegi a la autopista, con 128.012 euros de inversión

Zona en la que se va a crear el nuevo acceso. - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha iniciado este lunes las obras para modificar la configuración vial del entorno de Landaburu y crear una nueva salida directa a la autopista desde la zona de Rontegi, con una inversión de 128.012 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación responde a una demanda planteada desde hace años por vecinos del barrio, que actualmente deben realizar un recorrido más largo por el centro de Barakaldo para poder incorporarse a la salida hacia la autopista.

La intervención permitirá ganar un nuevo carril de circulación que conectará la calle Arrandi, a través de Landaburu, con la salida del municipio, modificando la actual distribución de los viales y adaptando también las aceras y zonas ajardinadas del entorno.

"Esta es una de esas obras que pueden parecer pequeñas cuando las vemos sobre el plano, pero que tienen una enorme importancia para las personas que viven en el barrio y utilizan esta salida todos los días", ha señalado la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo.

Según ha destacado, llevan años escuchando a los vecinos de Rontegi reclamar una solución que les permita salir del barrio de una manera más directa, sin tener que dar una vuelta innecesaria por el centro de Barakaldo y "hoy empezamos a hacer realidad esa mejora".

La situación actual de Landaburu hace que los vehículos procedentes de las calles Arrandi, Etxatxu y el entorno general de Rontegi no dispongan de una salida directa del municipio. Para incorporarse a la red viaria de salida deben realizar actualmente un recorrido más largo por el centro urbano.

El proyecto, en el que se han invertido 128.012,72 euros, plantea modificar esta configuración para crear un nuevo carril de salida, aprovechando parte del espacio actualmente ocupado por zonas ajardinadas y reorganizando los diferentes usos de la plaza. De esta manera, el recorrido que hasta ahora obliga a los conductores a alejarse de su itinerario para poder abandonar Barakaldo pasará a contar con una conexión viaria directa desde la calle Arrandi a través de Landaburu.

La actuación contempla también la construcción de un segundo vial destinado a facilitar la salida del aparcamiento privado de uno de los edificios de la plaza, mejorando así la organización de los movimientos de vehículos en este punto.

"Nuestro objetivo es hacer que el día a día sea un poco más fácil para quienes viven en Rontegi. No se trata solamente de dibujar un nuevo carril sobre un plano, sino de solucionar un problema concreto que afecta a los desplazamientos cotidianos de nuestros vecinos", ha explicado Del Campo.

SE REORGANIZARÁN ACERAS, JARDINES Y SEÑALIZACIÓN

La modificación de los viales llevará aparejada la adaptación de las aceras peatonales y de las pequeñas zonas ajardinadas existentes entre las calzadas, manteniendo el protagonismo del espacio peatonal y garantizando las condiciones de accesibilidad. También se renovará y completará la señalización horizontal y vertical y será necesario actuar sobre uno de los semáforos existentes.

La actuación contempla asimismo la renovación de los pavimentos afectados, con nuevas baldosas de hormigón en las zonas peatonales, asfaltado de los nuevos firmes y colocación de nuevos bordillos y elementos de separación.

En materia medioambiental, el proyecto prevé la retirada de un ejemplar de arbolado de bajo porte, que no resulta viable trasladar debido a sus características, y contempla como medida compensatoria la plantación de dos nuevos árboles, además de la protección del arbolado existente que pueda quedar próximo a la zona de actuación.

Los trabajos se prolongarán durante un plazo estimado de seis meses. Al tratarse de un punto por el que circulan diferentes líneas de transporte urbano, tanto de Kbus como de Bizkaibus, la obra se ejecutará por fases con el objetivo de reducir al máximo las afecciones a la circulación rodada y al transporte público.

"Sabemos que cualquier obra en una zona de circulación como esta puede generar molestias durante su ejecución, y por eso vamos a intentar que las afecciones sean las mínimas posibles. Pero lo importante es que, dentro de unos meses, Rontegi contará con una salida que hoy no tiene y que los vecinos llevan mucho tiempo reclamando", ha concluido la alcaldesa.