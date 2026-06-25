Barakaldo inicia el proceso participativo del Plan Integral de Regeneración del corredor del Kadagua

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha anunciado la puesta en marcha del proceso participativo del Plan Integral de Intervención, Rehabilitación y Regeneración del corredor del Kadagua, con la primeras entrevistas previstas con entidades vecinales, agentes económicos, responsables de equipamientos y personas con un papel relevante en el tejido social del ámbito de actuación.

Según ha explicado, se trata de "conversaciones abiertas y distendidas" que, no obstante, "siguen un guion común para asegurar que se abordan todos los aspectos relevantes" para la elaboración del diagnóstico.

Las propias entidades podrán designar a las personas que participarán en las entrevistas como interlocutoras, y también se contactará con personas no asociadas cuya experiencia y conocimiento del territorio puedan "aportar una mirada significativa sobre la realidad del corredor del Kadagua".

El ámbito de intervención abarca los ocho barrios que conforman el corredor del Kadagua, los de Urgozo/Las Delicias, Larrazabal, Santa Águeda, Zubileta, Kastrexana, Kadagua, Peñaskuren y Burtzeña.

Las entrevistas comenzarán a desarrollarse en los próximos días y constituyen "el punto de partida" de la fase de diagnóstico del proceso. Con esta toma de contacto inicial, se pretende "construir un primer relato compartido sobre las problemáticas y potencialidades del corredor, fortalecer los vínculos con la sociedad civil y sentar las bases para la futura constitución del Grupo Motor que acompañará el desarrollo del plan".

Asimismo, se busca complementar el diagnóstico técnico con "el conocimiento experiencial de las personas que viven, trabajan o utilizan habitualmente este entorno".

IDENTIFICAR RETOS

El concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro, ha destacado la importancia de esta fase inicial para el éxito del proyecto. "Las personas que viven, trabajan o desarrollan su actividad en el corredor del Kadagua poseen un conocimiento imprescindible para identificar tanto los retos como las oportunidades de estos barrios", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que "la regeneración urbana no puede limitarse a una intervención física sobre el espacio", sino que debe "incorporar la visión y las necesidades de la ciudadanía para que las actuaciones respondan verdaderamente a la realidad social del entorno y tengan un impacto positivo y duradero".

"Nuestro objetivo es que el resultado sea un plan sólido, consensuado y respaldado por la comunidad orientado a mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el corredor del Kadagua", ha insistido.