Barakaldo iza la bandera de Palestina en la plaza San Vicente en rechazo al genocidio de Israel en Gaza

Izada de la bandera de Palestina en la plaza San Vicente en Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La bandera de Palestina ondea desde este viernes en la plaza de San Vicente de Barakaldo, como muestra del rechazo de la localidad vizcaína al genocidio de Israel en la Franja de Gaza.

Representantes del pueblo palestino se han acercado esta mañana hasta Barakaldo y han izado su bandera ante la presencia de la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, Amaia del Campo.

Según ha explicado la alcaldesa, la colocación de la bandera es "un gesto simbólico con el que se quiere mostrar el rechazo al genocidio que Israel lleva a cabo en Palestina, así como un símbolo del respeto a los derechos humanos".

Amaia del Campo ha remarcado que la plaza de San Vicente es un lugar "simbólico y especial para Barakaldo, ya que es el espacio donde se ubicó el primer Ayuntamiento".

"Ojalá que esto acabe cuanto antes y que esta bandera sirva para tener presente este horror que ha vivido el pueblo palestino, que nunca jamás tenía que haberlo vivido", ha deseado Del Campo.