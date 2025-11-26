Barakaldo organiza este jueves un 'pintxo-pilota' y fanfarria en Zaballa tras los partidos de pelota de Liga de Naciones

El concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, con representantes de la hostelería de Barakaldo y del club de pelota Gure Kirola. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 'pintxo-pilota' y una fanfarria animarán la tarde de este jueves la calle Zaballa de Barakaldo (Bizkaia) tras los partidos de pelota de la Liga de Naciones que se está jugando en el frontón barakaldés, en su modalidad de cesta punta, según ha informado el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre.

El Ayuntamiento de Barakaldo y el club de pelota Gure Kirola han desarrollado una programación de actividades complementarias al campeonato Liga de Naciones. Así, este jueves por la tarde, los bares de la zona pondrán en marcha un 'pintxo-pilota' y se podrá disfrutar de una fanfarria que recorrerá la calle con la presencia de diferentes pelotaris.

La kalejira comenzará al terminar los partidos, sobre las 20.00 horas, y cuatro bares de la zona se han implicado con la elaboración de pintxos realizados de forma especial para la Liga de Naciones.

"Estamos muy agradecidos por la implicación de los bares y poder ofrecer esta actividad a la ciudadanía. El frontón está acogiendo a mucha gente estos días, estamos muy orgullosos y creemos que mañana, con esta fiesta, va a formarse un ambiente muy bonito en torno a la pelota", ha indicado Zubiaurre, junto a Patxi García, representante de Gure Kirola.