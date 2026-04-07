Barakaldo planta 290 árboles para reponer ejemplares enfermos o caídos por temporales de viento

Archivo - Un árbol caído en Barakaldo, en Bizkaia. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha plantado un total de 290 nuevos árboles durante los últimos meses en distintos lugares de la localidad vizcaína, con el objetivo de reponer ejemplares enfermos o que han caído en los últimos temporales de viento.

El área de Servicios Municipales ha llevado a cabo esta campaña de plantación de arbolado en colaboración con USOA Lantegia, el taller encargado de las labores de jardinería municipal, entre el pasado diciembre y el mes de marzo.

En total se han plantado 290 árboles en alcorques (167 ejemplares) y jardines (123) de distintos puntos del municipio. Las especies seleccionadas para esta campaña "han sido variadas, apostando por la biodiversidad y la adaptación al entorno urbano", han explicado desde el Consistorio.

Entre los árboles plantados, se encuentran arces, acacias de Constantinopla, castaños de Indias, abedules, árboles del amor, hayas, acebos, árboles de Júpiter, laureles, aligustres del Japón, liquidámbares, tulíperos de Virginia, magnolios, manzanos silvestres, moreras, fotinias, plátanos de sombra, cerezos, ciruelos rojos, perales ornamentales, falsas acacias, serbales de los cazadores, tilos, olmos, carpes, catalpas, olivos de Bohemia, hibiscos de Siria, paulownias, piceas, tuyas orientales, encinas, robles, sauces llorones y tuyas occidentales.

Esta actuación responde principalmente a la necesidad de sustituir árboles que se encontraban en mal estado, enfermos, caídos o que han tenido que ser retirados por motivos de seguridad.

INVERSIÓN EN SALUD

El concejal de Servicios Municipales, Asier Umaran, ha reiterado la apuesta del Ayuntamiento por el cuidado y la renovación del arbolado urbano "como una prioridad" porque, según ha remarcado, "los árboles no solo embellecen calles y parques, sino que son fundamentales para mejorar la calidad del aire, regular la temperatura y hacer frente al cambio climático".

"Cada nuevo árbol que plantamos es una inversión directa en la salud y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas", ha subrayado Umaran.