Barakaldo premiará en San Valentín "el amor al comercio local" con el sorteo de packs de regalo

Presentación de la campaña 'BARAKAlovers', con la presencia de la alcaldesa, Amaia del Campo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación ACE Barakaldo, en colaboración con la agencia de desarrollo local Inguralde, ha organizado la campaña 'BARAKALovers' que premiará, en San Valentín, "el amor al comercio local" con el sorteo de diez packs de regalo entre las personas que se hagan un selfie frente a los comercios adheridos a la iniciativa.

El comercio de Barakaldo buscará desde este miércoles y hasta el próximo 14 de febrero sus "BARAKAlovers, personas que creen en Barakaldo y su comercio local, para celebrar la festividad de San Valentín de una manera muy especial", según han explicado desde Inguralde.

Esta campaña, diseñada por la asociación ACE Barakaldo en colaboración con Inguralde, premiará a las personas que se hagan un selfie junto a los comercios adheridos a través del sorteo de 10 packs de regalo, valorados en 50 euros cada uno.

"Esta iniciativa de ACE Barakaldo es una forma estupenda de demostrar el aprecio que sentimos por nuestro comercio local", ha señalado la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, en la presentación de la campaña.

Según han explicado desde ACE, los comercios adheridos a la campaña, que tiene como lema 'En San Valentín buscamos BARAKAlovers' dispondrán de un cartel identificativo en el escaparate y las personas que deseen participar deberán hacerse un selfie junto al comercio para poder entrar en el sorteo de los diez "BARAKApacks muy románticos" valorados en 50 euros cada uno.

Los selfies podrán ser individuales o de grupo y deberán ser enviados por Whatsapp al teléfono 688 610 033. Entre todas las fotografías enviadas se realizará un sorteo y desde ACE Barakaldo se pondrán en contacto con las personas ganadoras.

Con esta campaña, ACE Barakaldo pretende "destacar todo aquello que hace único al comercio de proximidad: la atención personalizada, el asesoramiento de personas -no de bots-, la posibilidad de ver, tocar y probar los productos antes de comprar y la cercanía de saber que, muchas veces, el regalo perfecto ya está en la tienda de al lado".