Barakaldo recuperará el parque Urkullu con juegos infantiles, zona de agua, parkour, merendero, rocódromo y txakurgune

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y el concejal de Obras y Servicios para los Barrios y la Ciudad., Jon Andoni Uria, en la presentación del proyecto de recuperación del parque Urkullu. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha presentado a las asociaciones del entorno del barrio de Rontegi el proyecto para la recuperación y puesta en valor del monte Urkullu, que contempla juegos infantiles, un parque de agua, parkour, merendero, rocódromo, zonas de descanso y txakurgune.

El objetivo de este encuentro, en el que ha participado la alcaldesa, Amaia del Campo, así como los concejales de Obras y Servicios para los Barrios y la Ciudad, Jon Andoni Uría y Asier Umaran, ha sido compartir la propuesta con el tejido social y vecinal del barrio para recoger sus aportaciones y opiniones antes de avanzar en el desarrollo definitivo del proyecto.

Según ha destacado la alcaldesa, Urkullu es "un enclave estratégico por su ubicación y dimensiones, pero actualmente se encuentra desconectado de la ciudad, con problemas de accesibilidad y sin usos definidos que inviten a la ciudadanía a disfrutarlo".

Con esta iniciativa, el equipo de gobierno busca abrir el parque a Barakaldo, "integrarlo en la red de corazones verdes y convertirlo en un lugar vivo, accesible y pensado para todas las edades".

El proyecto plantea, como eje principal, mejorar los accesos y la movilidad interna, conectando Urkullu con otros espacios verdes y recorridos peatonales del municipio. Entre las actuaciones propuestas se encuentran nuevas conexiones desde la calle Rontegi, la calle Bizkaia, el entorno escolar y un paseo natural que enlace el parque con la zona de la ría, generando un nuevo itinerario verde en la ciudad.

Además de la mejora de la accesibilidad, la propuesta define nuevos usos compatibles con el entorno natural, pensados para atraer a distintos perfiles de población y fomentar un uso cotidiano del parque.

Entre ellos destacan la creación de miradores con vistas a la ría y a los montes del entorno, zonas de juegos infantiles integradas en la naturaleza -incluidos unos juegos de agua-, espacios para la práctica deportiva como parkour, calistenia o rocódromo, áreas de picnic, zonas de descanso y refugios climáticos, así como un txakurgune, con espacio específico para que los perros puedan disfrutar sueltos.

El planteamiento apuesta por respetar la orografía y el arbolado existente, integrando los nuevos elementos en el paisaje y poniendo en valor las vistas "privilegiadas que ofrece Urkullu, como punto más alto del entorno urbano de Barakaldo", ha remarcado la alcaldesa.

PARTICIPACIÓN VECINAL

Desde el Ayuntamiento han recordado que esta no es la primera vez que comparte con las asociaciones vecinales y sociales un proyecto de actuación en el barrio de Rontegi, ya que, el pasado año, tras contrastar con los colectivos del barrio las necesidades de accesibilidad en la zona, se decidió modificar el proyecto y ubicar en la calle Bizkaia las rampas mecánicas que se iban a instalar en Nafarroa.

Este nuevo encuentro participativo se llevó a cabo ayer en el Ayuntamiento con el objetivo de que los colectivos vecinales y sociales puedan aportar su punto de vista, "ya que para nosotros la participación ciudadana es muy importante", ha indicado Del Campo.

"Queremos que Urkullu se recupere pensando en quienes viven a su alrededor y en toda la ciudadanía. Por eso es fundamental escuchar a las asociaciones y recoger sus propuestas desde el inicio para poder adaptar el proyecto desde el primer momento", ha señalado.

Con este proyecto, ha indicado la alcaldesa, "damos un paso más en nuestro compromiso por recuperar espacios naturales, fomentar una ciudad más verde y saludable y generar lugares de encuentro y convivencia, construidos de la mano de la ciudadanía".

El desarrollo del Parque Urkullu es uno de los proyectos estratégicos contemplados en el préstamo de 21,6 millones que va a solicitar el Ayuntamiento para llevar a cabo proyectos incluidos en el programa de gobierno 'Beti Barakaldo!'.

El Ayuntamiento cuenta con un estudio inicial que servirá para dar forma al proyecto definitivo, que se contratará en las próximas semanas. Una vez se cuente con el proyecto se podrá contratar la obra y realizar los trabajos.