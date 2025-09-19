Barakaldo renuncia a ayudas del IDAE y no instalará luz anaranjada en calles porque genera "peor sensación de seguridad"

El Ayuntamiento recibirá financiación del EVE y mantendrá las bombillas blancas y con mayor potencia, con 3.000 lúmenes

El Ayuntamiento de Barakaldo ha anunciado hoy que renuncia a las ayudas que el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) había concedido para la renovación de la iluminación en los barrios por considerar que las nuevas luminarias que obligan a instalar desde este organismo, más anaranjadas y de 2.000 lúmenes, generan "peor sensación de seguridad".

Según han informado la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y el concejal de Servicios Municipales, Asier Umaran, el desestimiento por parte del Ayuntamiento llega a la vez que se han buscado diferentes alternativas para seguir contando con ayudas económicas para renovar la iluminación en los barrios, "con luminarias led más eficiente y sin perder el color blanqueado y con 3.000 lúmenes que ofrece, sin duda, mayor sensación de seguridad en la ciudadana".

Según han recordado, el Ayuntamiento de Barakaldo logró hace un año la financiación por parte del IDAE para la renovación de la iluminación en cinco barrios de la ciudad. En concreto, se concedía una ayuda de 6 millones de euros ligada a unos plazos y especificaciones técnicas que no terminan de convencer al Ayuntamiento, entre ellas la cuestión del tipo de luminarias.

"Estamos acostumbrados a bombillas de luz más blanca, que permiten una mejor iluminación del espacio una mayor sensación de seguridad. En el IDAE, se limitan las bombillas a 2000 lúmenes, una luz más anaranjada que debe estar enfocando únicamente hacia abajo", han explicado.

Del Campo ha señalado que uno de los compromisos adquiridos con los vecinos es mejorar el alumbrado de la ciudad, pero "no lo haremos con esas condiciones". Esta iluminación, ha precisado, les generaba dudas, por lo que han estado meses "investigando y analizando cómo percibirían los barakaldesas estas nuevas luces naranjas".

Además, ha indicado la alcaldesa, han viajado junto a personal técnico del área a Teruel y Soria, para ver cómo funcionaban y "vivir 'in situ' la sensación que produce pasear de noche por esas calles".

Por otro lado, Del Campo ha explicado que esta semana han mantenido una reunión en el Ayuntamiento con diferentes mujeres que asisten asiduamente a los recorridos que organiza el área de Igualdad para detectar posibles puntos inseguros en la ciudad.

En esa reunión, ha detallado, se explicó el funcionamiento de la iluminación más anaranjada y se recogió la opinión de las mujeres, "que dejaban claro que se sienten más seguras con una iluminación más clara, que permite ver con mayor precisión las calles a mayor distancia, por lo que se sienten más seguras".

Tras reconocer que la ayuda del IDAE era "un empujón para Barakaldo a la hora de impulsar la renovación lumínica de los barrios", Del Campo ha indicado que, por ese motivo, mientras se seguía avanzando en los trámites con el instituto español, el área de Servicios Municipales ha estado estudiando otras opciones para lograr ayuda económica externa.

"Hemos escuchado al personal técnico, a nuestros vecinos y hemos decidido rectificar, anteponiendo la sensación de seguridad en nuestras calles. Insistir en el error solo por no perder una subvención habría sido irresponsable. Con esta decisión hemos cambiado la subvención de una entidad, por la subvención de otra", ha indicado Umaran.

En ese sentido, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento está trabajando ya con el EVE (Ente Vasco de la Energía) para acometer la trasformación de la iluminación de los barrios de Barakaldo mediante el modelo de préstamo sin intereses, que se devolverá con el ahorro que se genere en la factura, que llegará al 79%.

"Esta decisión nos permitiría, con el mismo tipo de ayuda económica, contar con un alumbrado renovado pero con la luz blanca y de más potencia, que es lo que nos han pedido los vecinos, que quieren sentirse seguros en sus calles y con esta opción de alumbrado lo harán", ha concluido.