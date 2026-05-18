Barakaldo sustituirá 416 luminarias de Arteagabeitia con LED con una inversión de casi 271.000 euros

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha comenzado las obras de sustitución del sistema de alumbrado público del barrio de Arteagabeitia, una actuación que cambiará 416 luminarias actuales por tecnología LED con un presupuesto de 270.925,05 euros.

En concreto, se sustituirán 416 luminarias en Avenida Euskadi; Ronda de Ismael Gorostiza y Ronda de Azkue; en la Plaza Murcia y en las calles País Valenciá, Juriondo, Andalucía, Doctor Fleming y alrededores, ha detallado el consistorio en un comunicado.

"Una iluminación adecuada no solo reduce el consumo energético y las emisiones, sino que también incrementa la sensación de seguridad en el espacio público, algo especialmente importante en áreas de gran afluencia como Ansio, que acoge eventos, actividad comercial y tránsito diario de vecinos y vecinas", ha justificado.

La actuación se enmarca en una estrategia más amplia de renovación progresiva del alumbrado público en distintos barrios del municipio, según ha explicado el concejal de Servicios Municipales, Asier Umaran.

"Una mejor iluminación significa calles más seguras y amables. Estamos apostando por un alumbrado más eficiente, pero también por reforzar la tranquilidad de quienes pasean, trabajan o acuden a eventos en el entorno del BEC. La luz es un elemento clave para generar confianza y mejorar la calidad de vida", ha añadido.

Las obras en Ansio se desarrollarán por fases para minimizar las posibles afecciones al tránsito peatonal y al tráfico rodado, ha aclarado el consistorio.

Además, se realizará un análisis, revisión y puesta a punto de las instalaciones de alumbrado público de Barakaldo. Este trabajo, con una inversión de 2,2 millones de euros, permite revisar los diferentes puntos eléctricos de la ciudad, comprobar que cuentan con la correspondiente certificación de la OCA (Organismo de Control Autorizado) y, en aquellos casos en los que no se cumpla la normativa, proceder a su regularización.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con el Ente Vasco de la Energía (EVE) que permitirá acometer la renovación del sistema de iluminación en el barrio de Beurko-Bagatza.