Barakaldo traslada a la avenida Euskadi su mercadillo semanal del 12 de marzo al 11 de junio por el Circo del Sol

BILBAO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo semanal de Barakaldo (Bizkaia) se trasladará de ubicación durante un periodo de tres meses, desde el 12 de marzo hasta el 11 de junio de 2026, ambos inclusive, con motivo de la instalación del Circo del Sol en el recinto ferial de Ansio, que ocupará las cuatro parcelas acondicionadas destinadas habitualmente a la celebración de eventos, según ha informado el área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del ayuntamiento fabril.

Durante este tiempo, el mercadillo se instalará en la calzada de la avenida Euskadi, entre la calle Ronda de Azkue y la avenida La Ribera, y la zona peatonal situada entre los edificios números 58 y 66 de la avenida Euskadi.

Como consecuencia de este traslado, la avenida Euskadi permanecerá cerrada al tráfico los jueves entre las 8.00 y las 15.00 horas. Los puestos se ubicarán en el carril izquierdo en sentido Retuerto, en el tramo comprendido entre Ronda de Azkue y avenida La Ribera, orientados hacia Megapark.

Además, durante ese mismo horario se producirán varias modificaciones en la circulación de las calles del entorno. Así, está previsto el corte del tráfico rodado en la avenida San Bartolomé, en el tramo comprendido entre el campo de fútbol de Zuazo y la avenida Euskadi. Únicamente se permitirá el acceso y salida al garaje situado en avenida Euskadi 52.

También se ha programado un cambio de sentido del tráfico en el vial situado entre el campo de fútbol de Zuazo y la trasera de Ronda de Azkue 45, con el objetivo de permitir la salida de vehículos desde la zona de Granados. El acceso a esta calle desde la rotonda de Azkue, junto al número 45, quedará limitado exclusivamente al acceso al garaje de Azkue 43-45.

Por otro lado, se cortará el tráfico en la calle Granados, tras las rampas de acceso a los garajes situadas junto al número 8 de Lope García de Salazar. Únicamente se permitirá el acceso y salida a los garajes de avenida Euskadi 46, 48 y 50, así como a los de Lope García de Salazar 4-6 y 8-14.

Asimismo, se limitará la velocidad a 10 km/h en el acceso al BEC por la avenida Euskadi en el carril reservado. El perímetro de la zona estará vallado y señalizado, y se mantendrá libre el vado situado en avenida Euskadi 60.

Desde el área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural del Ayuntamiento de Barakaldo se espera que estas medidas permitan compatibilizar la celebración del evento con el desarrollo habitual de la actividad comercial y vecinal, "minimizando en la medida de lo posible las molestias ocasionadas".