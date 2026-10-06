Barakaldo traslada la sesión de participación del Plan Integral del Kadagua en Burtzeña al martes 13

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sesión de participación ciudadana del Plan Integral del corredor del Kadagua de la localidad vizcaína de Barakado se ha trasladado al próximo martes, 13 de octubre, según ha informado el Área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística del Ayuntamiento.

La sesión de participación ciudadana, prevista inicialmente para este domingo, 11 de octubre, se llevará a cabo en la Casa de Cultura de Burtzeña a partir de las cinco de la tarde. El resto de encuentros del proceso de participación se mantienen en las fechas, horarios y lugares anunciados, que pueden consultarse en la web municipal.

Según ha explicado el Consistorio, la sesión estará abierta a toda la ciudadanía, no requiere inscripción previa y está pensada para que las personas que viven en el barrio puedan conocer el alcance del plan, plantear sus necesidades y aportar propuestas sobre el futuro de su entorno.

El Plan Integral del corredor del Kadagua nace de dos mociones vecinales aprobadas en el Pleno municipal y abarca los barrios de Burtzeña, Constancia, Santa María, Peñaskurren, Alday, Larrazabal, Santa Águeda, Zubileta y Kastrexana-Las Delicias.

Su objetivo es definir, de forma conjunta con el vecindario, las actuaciones necesarias para mejorar la calidad de vida en estos barrios en materia de urbanismo, movilidad, espacio público, equipamientos y medio ambiente.

El proceso de participación, que se desarrolla bajo el lema 'Aquí vivimos, aquí decidimos', se articula en sesiones abiertas repartidas por los distintos ámbitos del corredor, de manera que "cada barrio pueda trasladar directamente sus prioridades". Las aportaciones recogidas se incorporarán al documento del plan antes de su tramitación.