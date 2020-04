Barkala confía en que el tráfico del Puerto en abril caiga menos de lo esperado y mantiene todas las inversiones del año

Cree que el de cruceros se ha dado el "batacazo" y que la previsión de llegada récord para este año de 65 barcos y 80.000 cruceristas solo "será residual"

El presidente del Puerto de Bilbao, Ricardo Barkala, ha afirmado que, aunque abril será un mes "delicado", confía en que el tráfico caiga menos de lo esperado y, por otra parte, ha señalado que van a mantener todas las inversiones previstas para este año, que ascienden a alrededor de 60 millones de euros.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Barkala ha destacado que, desde el punto de vista sanitario, el número de contagios entre la plantilla de la autoridad portuaria es "cero" y, en el conjunto de trabajadores que operan en el Puerto vizcaíno, se han producido 6 u 8 casos positivos de covid-19. "Nos ha pillado fuertes en el Puerto y se han hecho bien las cosas en el conjunto de la comunidad portuaria", ha agregado.

Por otra parte, ha señalado que en el mes de marzo el tráfico de mercanías ha caído "menos" de lo previsto y habrá que ver la evolución durante el mes de abril. "No hemos dejado de trabajar, los ritmos se mantienen y los tráficos han caído incluso menos de lo que teníamos previsto", ha agregado.

Barkala ha explicado que en marzo las empresas habían realizado adquisiciones de productos y, cuando se produjo el parón de la actividad no esencial, esas importaciones "seguían llegando", mientras que los tráficos "se resintieron más en las exportaciones".

El presidente del Puerto ha indicado que, tras el fin del parón de la actividad no esencial, las empresas industrial, aunque no están al 100%, mantienen una actividad "notable", por lo que habrá que ver la recupercusión final en el mes de abril.

Barkala ha precisado que miden la cifra de mercancías diarias y en 35 días han entrado 3,5 millones de toneladas que "no están nada mal". En este sentido, ha indicado que este mes de abril, que es "más delicado" porque incluye la Semana Santa y el parón de la actividad no esencial, si "se mantiene un poco ese tipo, quizá la caída no sea tan grande como estaba prevista".

En este punto ha recordado que el de Bilbao es el único Puerto del sistema que mueve todo tipo de mercancías y el sector energético está "tirando bien" y, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo estos días con el mercado del petróleo, los stocks de la refinerías están "a tope", por lo tanto, "las importaciones igual se ralentizan un poquito".

También ha señalado que el tráfico del gas está "funcionando razonablemente bien", aunque un poco inferior al pasado año, cuando "fue de recórd" y, por su parte, la mercancía general, la contenerizada, "ha bajado un poquito", al igual que el tráfico de siderúrigicos.

Barkala ha precisado a su vez que el tráfico que se ha dado el "batacazo" ha sido el de cruceros, que está "muerto", y ha recordado que para este año tenían prevista la llegada de 65 cruceros con 80.000 cruceristas, que era "récord". Barkala ha indicado que es una "pena" y ha señalado que probablemente este año ya no llegara ningún crucero y, si vienen, "será residual". Por otra parte, ha señalado que en el ferry con Irlanda, que se había recuperado este año, está prohibida la llegada de pasajeros y se mantiene "solo con carga".

Por otra parte, ha señalado que el Puerto se debe "a sus clientes y a la sociedad" y, por ello, se tomaron medidas para "trasladar liquidez" a sus clientes a través del retraso de cobros y el adelantamiento de pagos, de manera que se pueda "aliviar su tesorería que era el gran déficit que tenían

Barkala ha señalado que esta crisis, derivada del covid-19, les "ha pillado en un momento económico-financiero fuerte" y, en este sentido, ha manifestado que están en condiciones de afirmar que se mantiene el conjunto de todas las inversiones previstas para este año, que ascienden a alrededor de 60 millones.

En cuanto a la inversión más importante de la infraestructura portuaria, que es la terminación del muelle AZ3, con más de 30 millones previstos, están concluyendo los proyectos para cuando llegue el momento de poder licitar y "adjudicar cuanto antes".

"Me parece importante que los que podamos mantengamos las inversiones porque, al final, se trata de mantener la actividad económica y generar empleo en el entorno, creo que será una buena noticia", ha añadido.

Barkala ha indicado que, además de contar con "musculo financiero-tecnológico", también lo tienen desde el punto de vista tecnológico, lo que les ha permitido que el 87% de su plantilla esté teletrabajando desde casa, lo que ha "evitado contagios".