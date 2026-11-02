Basauri programa para el 25N charlas sobre las mujeres en la industria musical y las 'fake news', cine y una exposición

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) ha organizado diferentes actividades con motivo del 25-N, Día Internacional contra la violencia machista, entre las que destacan charlas sobre las mujeres en la industria musical y las 'fake news', cine y una exposición.

Según ha informado el consistorio, la programación arrancará este próximo miércoles con una nueva edición de "Zinemakumeak gara!", que regresa al Sozial Antzokia con la proyección de la película 'Yo no moriré de amor', a las 19.00 horas. Las entradas son gratuitas y pueden recogerse tanto en Marienea como en el propio Sozial Antzokia.

Además, el martes 10 de noviembre tendrá lugar la presentación y visita guiada de la exposición "Travesía", de la artista Carolina Zuluaga, que permanecerá abierta durante todo el mes.

La música también tendrá su espacio en esta programación. Así, en el marco de la colaboración con los festivales Rockein y MAZ Basauri, el 12 de noviembre, de 18.30 a 20.30 horas, Lova Lois y Afrika Bibang ofrecerán una charla sobre las mujeres en la industria.

Asimismo, el 19 de noviembre, la periodista basauritarra Leire Palacios conducirá un encuentro sobre las 'fake news', con el objetivo de fomentar una mirada crítica colectiva y promover un uso responsable y empático de las redes sociales.

La sensibilización y la prevención de la violencia machista serán también protagonistas a través de "Behin eta Berriro", una experiencia dirigida a mayores de 16 años que permite recorrer diferentes escenarios de la vida cotidiana y reconocer distintas situaciones de violencia machista.

Este año se han organizado ocho visitas guiadas, en euskera y castellano, entre el 18 y el 26 de noviembre, en horario de mañana y tarde y la actividad es gratuita

El 21 de noviembre, a las 12.00 horas en la Plaza 25N, se celebrará el acto de conmemoración del 25 de Noviembre, organizado por el Consejo de Igualdad de Basauri, al que el Ayuntamiento a animado a acudir a toda la ciudadanía.

La programación se completará el 9 de diciembre con la entrega de premios del concurso local Beldur Barik, que tendrá lugar a las 18.00 horas.