Basque Food Cluster presenta nuevos servicios y herramientas para fortalecer la competitividad del sector Horeca

Celebración de una jornada organizada por Basque Food Cluster. - BASQUE FOOD CLUSTER

BILBAO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gastronomy Open Ecosystem (GOe) ha acogido este jueves una nueva edición de "Inspira & Innova", la jornada anual organizada por Basque Food Cluster, en la que ha presentado nuevos servicios y herramientas para "fortalecer la competitividad" del sector Horeca.

El evento ha reunido a más de 100 profesionales de toda la cadena alimentaria vasca, desde productores e industria hasta distribuidores, restauradores y centros de innovación, con el objetivo de favorecer la colaboración y la innovación en el canal Horeca.

En el transcurso del evento, Basque Food Cluster ha presentado nuevos servicios específicos para el canal Horeca, diseñados para mejorar el posicionamiento de sus asociados, facilitar su operativa y aprovechar las oportunidades que marcarán el 2026. Con esta iniciativa, el Cluster "refuerza su compromiso con toda la cadena de valor alimentaria vasca", según ha informado en un comunicado.

La jornada ha comenzado con un análisis de mercado a cargo de Xavi Cros (Across The Shopper) y Cristina García Fuente (Worldpanel by Numerator), que ha permitido comprender la compleja estructura del canal Horca y los hábitos de consumo en food-service.

A continuación, Malwine Steinbock (Food Republik) ha presentado las tendencias más relevantes del sector, mostrando "modelos de negocio innovadores y formatos emergentes que marcan la evolución de la oferta gastronómica".

La jornada ha transcurrido con la participación de Manel Morillo (Congusto Consulting) que ha aportado una visión práctica sobre cómo operar con mayor eficacia en el canal, identificando palancas de mejora y factores críticos para marcas y operadores.

En la clausura se ha celebrado una mesa redonda moderada por Jon Ander Egaña, director del Cluster, que ha contado con la participación de representantes de Calidad Pascual, Santa Gloria Foodbox, Makro y GOe Tech Center, quen han destacado la importancia de la colaboración entre fabricantes, distribuidores y restauradores para impulsar competitividad, innovación y profesionalización.

