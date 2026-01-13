Basque Segurtasun Foroa celebra su primera reunión del año en Beasain (Gipuzkoa)

Basque Segurtasun Foroa en Beasain (Gipuzkoa) - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha participado este martes en la primera reunión de este año del Basque Segurtasun Foroa que se ha celebrado en el Palacio Igartza de Beasain (Gipuzkoa) con unos 40 representantes de Altzaga, Arama, Ataun, Baliarrain, Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama y Zerain para hablar sobre la seguridad del Goierri e identificar los retos de futuro.

En estos encuentros del Basque Segurtasun Foroa, a través de una dinámica participativa, se recogen las aportaciones, experiencias y propuestas de los participantes para reforzar la coordinación entre las diferentes instituciones y agentes, y mejorar la respuesta conjunta ante los retos de seguridad actuales y futuros, como la gestión de emergencias, el impacto del cambio climático, la seguridad ciudadana, la ciberdelincuencia, la violencia contra las mujeres, el tráfico y consumo de drogas, etc.

Según ha informado la Consejería de Seguridad, en la reunión han participado representantes institucionales del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Goierri, agentes de la Ertzaintza y policías locales, bomberos, representantes de Osakidetza, Cruz Roja, agencias de desarrollo, asociaciones de mujeres o empresas, entre otros.

La de hoy ha sido la decimotercera edición del Basque Segurtasun Foroa. Antes de la reunión del Goierri se han celebrado estos encuentros en Meatzaldea, Rioja y Montaña Alavesa, Oarsoaldea, Bilbao, Aiaraldea, Urola Kosta, Lea-Artibai, Debabarrena, Ezkerraldea, Enkarterri, Araba y Debagoiena.

El Basque Segurtasun Foroa es un proceso participativo para construir un diagnóstico compartido sobre la seguridad desde una perspectiva integral. En este proceso, diferentes instituciones, entidades y agentes tendrán un punto de encuentro para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad que les preocupa: seguridad ciudadana, emergencia climática, movilidad, grandes eventos, ciberseguridad, emergencias...

La próxima cita del foro será la de Gipuzkoa y se celebrará el 28 de enero.