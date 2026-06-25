Basque Segurtasun Foroa finaliza en San Sebastián tras 33 encuentros con casi 1.000 participantes en toda Euskadi - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Basque Segurtasun Foroa, el foro presentado en julio de 2025 para reflexionar sobre las preocupaciones de las instituciones, entidades y ciudadanía sobre la seguridad y los retos de futuro, finaliza este jueves en San Sebastián tras 33 encuentros con casi 1.000 participantes en toda Euskadi.

Las reuniones se han repartido por las comarcas que abarca cada comisaría en las que el Departamento de Seguridad, "ha escuchado y reflexionado, mediante una dinámica participativa", junto a las personas participantes sobre distintos aspectos que preocupan a la ciudadanía y "los retos de futuro desde una perspectiva de seguridad integral".

La de este jueves en San Sebastián será la trigésimo tercera reunión del Basque Segurtasun Foroa, tras la celebración de los encuentros en las comarcas de Añana y Gorbeialdea, Tolosaldea, Durangaldea, Llanada Alavesa, Txorierri, Hernanialdea, Urdaibai, Urola Garaia, Uribe Kosta, Urola Erdia, Vitoria-Gasteiz, Ibaizabal, Bidasoa, Mungialdea, Goierri, Debagoiena, Meatzaldea, Rioja y Montaña Alavesa, Oarsoaldea, Bilbao, Aiaraldea, Urola Kosta, Lea-Artibai, Ezkerraldea, Debabarrena, Enkarterri, Araba y Gipuzkoa y Bizkaia, así como uno con jóvenes.

En las 33 reuniones realizadas han participado casi 1.000 personas, 979 en total, entre instituciones, representantes de la Euskal Polizia, asociaciones, representantes del ámbito educativo o empresas.

La representación en las reuniones ha sido 34,5% instituciones, 18,9% asociaciones y ciudadanía, 14,4% Euskal Polizia (Ertzaintza y policías locales), 15,8% empresas, 7,8% ámbito educativo, 7,5% ámbito socio-sanitario y 1,1% justicia.

Las mayores preocupaciones relacionadas con la seguridad que se han mencionado en las reuniones son la seguridad ciudadana (37%) y la pérdida de valores (30,8%), así como el consumo y el tráfico de drogas (13,7%). Le siguen cultura de autoprotección (6,8%), violencia machista (6,7%), ciberdelincuencia (6,7%), desinformación (4,6%), o amenaza climática (1,3%).

Todos estos temas que preocupan a las personas que han participado en los encuentros del Basque Segurtasun Foroa servirán como diagnóstico para el desarrollo del Plan de Seguridad Integral 2026-2030 en el que está trabajando el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y que estará listo antes de finalizar el año.

El último encuentro del Basque Segurtasun Foroa se realizará en el Ayuntamiento de Donostia y contará con la participación del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. También contará con la participación de representantes de distintas entidades, asociaciones o empresas de Donostia.

CURSO DE VERANO

Además, un Curso de Verano de la EHU servirá para cerrar el proceso de reflexión iniciado en julio del año pasado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Bajo el título 'Basque Segurtasun Foroa. Seguridad Integral y comunidad', se celebrará los días 16 y 17 de julio en el Palacio Miramar de la capital guipuzcoana y tiene como objetivo "seguir ahondando en esa cultura de la participación y compartiendo enseñanzas y nuevos retos sociales".

Según han explicado desde el Gobierno Vasco, el encuentro pretende "servir de reflejo del proceso de reflexión y rendir cuentas de cómo se trasladarán ese proceso a estrategias, políticas de seguridad y prevención más adaptadas a este tiempo de cambios vertiginosos".

Además, el curso de verano servirá para "presentar la fotografía actual de los nuevos retos de seguridad integral, divulgar estos retos y sensibilizar a la sociedad y a los agentes implicados sobre los mismos, así como abordar todas las vertientes que presenta el concepto de Seguridad Integral".

El curso contará con personas expertas que abordarán temas como el cambio climático, la seguridad vial, la inclusión educativa, la ciberseguridad, adicciones y salud mental o desinformación.

Las personas interesadas en participar en el curso de verano "Basque Segurtasun Foroa. Seguridad Integral y comunidad" pueden matricularse en la página web de los cursos de verano.