BBK aborda las tendencias y nuevas estrategias del voluntariado en Bizkaia, donde crece la sensibilidad social

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBK ha celebrado este lunes en Bilbao una jornada en la que se han abordado las tendencias futuras y nuevas estrategias de voluntariado en Bizkaia, y se ha constatado, de acuerdo a un informe presentado, que crece la sensibilidad social en el territorio, pero la participación sostenida "no avanza al mismo ritmo".

La jornada, que se ha desarrollado en la Sala BBK, ha contado con la participación de la directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola, y del fundador y presidente de la consultora de innovación Infonomía y el Instituto Next, Alfons Cornella. En el encuentro también se han dado cita representantes del tercer sector, empresa y ciudadanía, que han protagonizado una mesa redonda moderada por BizkaiaGara.

Con esta iniciativa, BBK ha pretendido crear "un espacio compartido" entre entidades sociales, empresas y ciudadanía para construir "entre todos una Bizkaia más comprometida".

El evento ha servido como encuentro para reflexionar sobre cómo están cambiando los modelos de implicación social y qué pasos deben darse para fortalecer el ecosistema del voluntariado en el territorio.

En el transcurso de la jornada, se han presentado las conclusiones del estudio "Ciudadanía activa, más allá del voluntariado", dirigido por Alfons Cornella. En ese estudio, analiza las tendencias globales y las nuevas formas de participación ciudadana y propone estrategias para reactivar el voluntariado en Bizkaia.

Precisamente, la jornada ha comenzado con una referencia a la intervención que Alfons Cornella realizó hace unas semanas en el marco de BBK Trends, en la que el experto invitaba "no solo a imaginar el futuro, sino a actuar para construir el futuro que queremos".

Según ha destacado BBK, Cornella habló, en aquel momento, de los desafíos que ya están aquí -el envejecimiento, la desigualdad, la soledad o la transformación tecnológica- y subrayó la responsabilidad colectiva de definir "un modelo de convivencia más humano, con una mirada optimista y proactiva".

"BIZKAIA, UN LUGAR MÁS COMPRETIDO"

Una idea que, tal y como ha señalado este lunes Nora Sarasola en la apertura del encuentro, "encaja directamente con el espíritu de esta jornada: pensar juntas cómo fortalecer el voluntariado para hacer de Bizkaia un lugar más conectado y comprometido".

El estudio presentado identifica una serie de tendencias que ya están redefiniendo el modelo de voluntariado en Bizkaia. En concreto, según se ha expuesto, la sensibilidad social continúa creciendo, pero la participación sostenida no avanza al mismo ritmo, especialmente en un contexto en el que la conciliación "es cada vez más compleja".

En el análisis de Cornella se subraya que las nuevas generaciones buscan experiencias con propósito, "más breves, flexibles y alineadas con sus valores", mientras que el voluntariado se diversifica hacia fórmulas como el microvoluntariado digital, la acción comunitaria de proximidad o los proyectos vinculados a la sostenibilidad y la salud mental.

Además, persisten rasgos estructurales como la fuerte feminización del voluntariado, un indicador de compromiso, pero también un reto para avanzar hacia modelos más inclusivos y diversos".

Asimismo, el informe sitúa a BizkaiaGara como la pieza central del ecosistema de voluntariado en el Territorio, con un papel doble, por un lado, conectar personas, entidades y proyectos y, por otro, acompañar y modernizar la experiencia del voluntariado, "adaptándose a nuevas motivaciones y expectativas".

En este sentido, Nora Sarasola ha subrayado que uno de los grandes desafíos es tratar de evitar que "la energía social se disperse", para añadir que en Bizkaia se cuenta con "un tejido comunitario muy vivo y con una estructura consolidada" como BizkaiaGara, que facilita la conexión entre personas, entidades y proyectos".

MESA REDONDA

Precisamente, además de la presentación del informe, la jornada ha acogido una mesa redonda moderada por BizkaiaGara, concebida como un espacio de encuentro e intercambio para aterrizar las principales conclusiones del estudio de Alfons Cornella en la realidad del territorio.

En ella han participado tres referentes con trayectorias complementarias, entre ellos, Iosu Martínez, presidente de Hub IDGs y co-fundador de la Comunidad B-Norte, que ha aportado la visión de cómo las empresas pueden reforzar su compromiso con el entorno y el papel que puede desempeñar el voluntariado en ese proceso.

También ha tomado parte Iratxe de Lara, cofundadora de Tantak, que ha explicado cómo el medio ambiente puede convertirse en un motor de participación ciudadana. En la mesa redonda también ha intervenido Endika Orbegozo, voluntario de la asociación juvenil Equipo, ha ofrecido una "mirada directa y personal" sobre lo que significa implicarse en Bizkaia.

Por último, Nora Sarasola ha subrayado la importancia que da BBK a seguir generando espacios como el de celebrado este lunes, que invitan a "seguir pensando juntas en nuevas formas de implicarse y de construir, entre todas y todos, una Bizkaia más humana, más conectada y más comprometida con su gente".