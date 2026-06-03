BBK apoya 109 ferias en 2026 en 74 municipios de Bizkaia y destina más de un millón a impulsar el sector primario

El presidente de BBK, Unai Rementeria, en su visita al caserio Uxarbeiti de Igorre. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBK destinará en 2026 más de un millón de euros a seguir impulsado el sector primario, a través de su colaboración en la organización de un total de 109 ferias, dos más que en 2025, en 74 municipios de Bizkaia y el e-commerce BBK Azoka, el escaparate digital de los baserritarras en el que ya participan 55 productores del territorio que ofrecen más de 500 productos según la temporada.

El presidente de BBK, Unai Rementeria, ha visitado este miércoles el caserío Uxarbeiti de Igorre, donde ha podido conocer de primera mano la actividad que desarrolla esta explotación agraria familiar, acompañado por Urtza Sarrionandia y Edurtzeta Atutxa, quienes lideran la explotacion agrícola que lleva más de 40 años en activo.

Rementeria ha destacado que BBK cuenta con una dilatada trayectoria de apoyo al sector primario. Así, ha recordado que en el año 1977, cuando la entidad comenzó a colaborar en la organización de las ferias agro-ganaderas de Bizkaia, un canal de venta directa "fundamental" para el sector, BBK apoyaba una docena de ferias en todo Bizkaia y, a partir de ahí, en 2026 "son 109 las ferias que estamos apoyando y organizando en 74 municipios, incluida la de Santo Tomás en Bilbao" y ferias "emblemáticas" como las de Abadiño, Bermeo, Muskiz, Gernika o Zamudio.

"Un millón de euros bien invertido porque queremos estar cerca de nuestros baserritarras yapoyar la sostenibilidad de la tierra y la competitividad de nuestros productores y productoras", ha destacado Rementeria, para asegurar que el objetivo de BBK sigue siendo "reforzar la competitividad sostenible de Bizkaia, apoyando a nuestros baserritarras y promoviendo la comercialización de sus productos de calidad".

BBK AZOKA, EL MERCADO VISTUAL DE LOS BASERRITARAS

Además de su apoyo a las ferias presenciales, la fundación bancaria seguirá impulsado este año la visibilidad de la plataforma online de venta directa BBK Azoka, la captación de nuevos baserritarras y la mejra de la platafora logística.

Rementeria ha destacado que este e-commerce cuenta en la actualidad con 55 productores de pequeños y medianas explotaciones en activo que, rotando en función de la temporada, ofrecen hasta 500 productos locales a lo largo de año, como verduras, fruta, miel, conservas de pescado, lácteos, mermeladas, embutidos o txakoli, entre otros. "Desde el baserri, a vuestra casa", ha destacado el presidente de BBK.

BBK Azoka pone en valor la incorporación de productos locales en el consumo cotidiano, promoviendo una alimentación más "consciente y saludable". "Apostar por este modelo no solo enriquece la experiencia de compra, sino que también refuerza el apoyo al medio rural y contribuye a la sostenibilidad de las pequeñas explotaciones", ha subrayado la entidad.

Además, la plataforma cuenta con una comunidad de clientes fidelizados que realiza compras recurrentes e incorpora de forma progresiva nuevos productos a su cesta, favoreciendo así el incremento del ticket medio.

Tanto BBK como los productores adheridos confían en consolidar la actividad de BBK Azoka, porque el sector agroalimentario "no debe desvincularse de los canales digitales de venta si quiere acomodarse a los nuevos perfiles de personas consumidoras, que quieren adquirir producto de cercanía y para quienes la compra online es la mejor opción", ha asegurado desde la entidad.

Como novedad, este año algunas de las ferias incorporarán una propuesta lúdica adicional con la organización de campeonatos de futbolín, pensados para dinamizar estos espacios y atraer a nuevos públicos. Las personas ganadoras recibirán como premio cestas de productos elaboradas con artículos de los productores presentes en cada feria. Esta iniciativa se estrenará el próximo 21 de junio en la feria de Mungia.

BASERRI UXARBEITIA

Uxarbeiti Baserria es una explotación familiar de Igorre vinculada a la producción local desde los año 80. Actualmente, el proyecto está liderado por Urtxa Sarrionadia junto a su madre, Edurtzeta Atutxa, representando un relevo generacional "liderado por mujeres y comprometido con el futuro del primer sector", ha destacado BBK.

La explotación combina el cultivo de frutas y hortalizas de temporada, destacando sus plantaciones de kiwi y manzano, con la elaboración de productos transformados como mermeladas, conservas, zumos y licor de kiwi. Además, cuenta con ua producción propia de huevos de gallina que comercializan en puntos de venta locales situados en Amorebieta y en el valle de Arratia.

Uxarbeiti Baserria participa habitualmente en ferias agrícolas y forma parte del e-commerce de BBK Azoka, apostando por un modelo de agricultua "sostenible, arraigada al territoio y centrada en la valorización del producto local".

Urtza Sarrionandia ha agradecido la ayuda de BBK así como de las instituciones públicas como la Diputación Foral de Bizkaia para "profesionalizar el sector". "Estamos en época de digitalización, nos tenemos que modernizar y, aunque nosotras nos movamos mucho, también necesitamos del sector público", ha reiterado.

En la actualidad, ha indicado, la explotación cuenta unos 3.000 metros cuadrados de huerta, 2 hectáreas de kiwis y 1,5 hectáreas de manzanos y también tienen gallinas y abejas, "pero todo en pequeño número".

"La parte positiva es que el género lo elaboramos nosotros y lo vendemos directamente nosotros, de sembrar hasta elaborar, y esa cercanía con la clientela es lo que nos hace diferentes", ha asegurado, para añadir que hace cinco años empezaron también a vender productos transformados, como piparra embotada, mermelada en confitura y licor de kiwi". "Vamos probando nuevos productos y en la medida que funcionan seguimos con ellos o los apartamos", ha explicado.

Además, Sarrionandia ha precisado que solo venden en ferias y ha recordado que "lo que empezó siendo un mercado de una vez al año, poco a poco" sus padres "lo fueron agrandando sobre todo por lo que nos pedían".