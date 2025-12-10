BBK aprueba un presupuesto de 53 millones en 2026 para su Obra Social, financiada solo con ingresos propios

El presidente de BBK, Xabier Sagredo, y la directora de Obra Social, Nora Sarasola, durante la presentación del presupuesto de la fundación para 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaria BBK ha aprobado un presupuesto récord de más de 53 millones de euros para los proyectos de su Obra Social en 2026, una cifra que, por primera vez, se financiará íntegramente con ingresos propios, sin tener que contar con los dividendos de Kutxabank, su principal participada.

Los detalles en torno a este presupuesto han sido dados a conocer en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao por el presidente de BBK, Xabier Sagredo, y la directora de Obra Social, Nora Sarasola, quienes ha hecho balance de los 10 años de actividad de la fundación bancaria.

Sagredo ha recordado que en 2014 nacía la Fundación Bancaria BBK y se marcaba como una "meta clara, pero lejana", la de garantizar una Obra Social que no dependiera de los dividendos de Kutxabank. En principio, se situaba ese objetivo entre 2035 y 2040, y ha afirmado "con orgullo" que se ha logrado este "hito relevante" en 2025, 10 años antes lo previsto.

"Ese futuro ya está aquí. En 2025 BBK ya ha cumplido y superado aquel sueño: hemos mantenido el control de Kutxabank, hemos diversificado nuestros ingresos de manera sólida y estable, convirtiéndonos en el principal inversor en empresas vascas de todo el Estado y lo más importante y que más orgullosos nos hace sentir: el futuro de nuestra Obra Social está más que garantizada", ha subrayado.

Los 53 millones previstos en el presupuesto de la Obra Social provienen, por tanto, de recursos propios, procedentes de su cartera de diversificación y de otros ingresos. Todo ello evidencia, a su juicio, "la madurez financiera" del modelo de gestión de la entidad y refuerza "su capacidad para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de Bizkaia".

"Una Obra Social de más de 53 millones, la más alta por habitante de todo el Estado, que pervivirá sin depender de los resultados de Kutxabank", ha señalado el presidente de BBK, para añadir que eso no significa que no tengan los dividendos del banco. Además, ha apuntado que en 2026 también habrá una aportación extraordinaria de 9 millones de euros para la Obra Social.

Sagredo, que ha recordado el nacimiento de BBK y su trayectoria hasta constituirse en fundación bancaria, ha destacado la decisión "clave" que adoptaron al mantener el control sobre Kutxabank, lo que les llevó a constituir un Fondo de Reserva de más de 235 millones.

Según ha apuntado, BBK consiguió dotar el Fondo de Reserva dos años antes de lo exigido y hoy se ha logrado cuadruplicarlo, "superando los 800 millones". Ello, según ha explicado, es una manera de contar con "mucha solvencia" y además, "darle libertad a Kutxabank".

INVERSIÓN

Según ha subrayado, BBK es hoy la principal inversora en empresas vascas del Estado, con una cartera superior a los 5.200 millones, y ha destinado más de 1.500 millones a compañías que generan empleo y valor en el territorio. Ha añadido que desarrollan "una inversión con principios" que no busca solo la rentabilidad económica, sino también "maximizar el impacto social y minimizar el impacto ambiental".

Su cartera, ha dicho, ofrece una rentabilidad del 18%, en renta variable, mientras que en rentabilidad total estaría en torno al 8 o 9% y el dividendo que les abonan las empresa se sitúa en el 4,5%. Gracias a estos hitos, presentan la Obra Social de 53 millones, mientras avanzan en su compromiso de incrementar sus activos hasta los 7.000 millones en los próximos años.

En este punto, ha sostenido que este presupuesto "récord" permitirá reforzar la apuesta de BBK por proyectos de impacto en Bizkaia y ha adelantado que contemplan "iniciativas de gran calado para el nuevo año".

Asimismo, ha asegurado que avanzarán en la incorporación de nuevas tecnologías como palanca para la mejora de la inclusión de colectivos vulnerables; en el diseño y oferta de nuevas formas de participación y activación ciudadana en Bizkaia; explorarán nuevos modelos de vivienda que den respuesta a las necesidades de "una sociedad cada vez más longeva y diversa", y por último, seguirán apostando por la inversión "con impacto en startups del territorio", impulsando su cartera social.

VIVIENDA

Entre los proyectos más destacados que se desarrollarán el próximo año es el de un nuevo modelo de vivienda que permita "abordar retos tan relevantes como el acceso a la vivienda, la soledad no deseada, el retraso en la edad de emancipación o la atracción y retención de talento".

Según ha explicado, facilitarán un espacio de convivencia intergeneracional donde personas jóvenes y mayores puedan convivir de manera autónoma, pero conectada" y les gustaría que la primera experiencia fuera en Bilbao. Además, prevén que la generación de estos espacios permitirá a su vez liberar vivienda infrautilizada y rehabilitar y poner en valor edificios en desuso, contribuyendo a revitalizar barrios y comunidades.

Sagredo ha señalado que este proyecto se enmarca dentro de la apuesta que va a hacer BBK por la vivienda y parte de la citada aportación extraordinaria de 9 millones irá dirigida a este objetivo, además de dirigirse a aumentar su cartera social. Según ha explicado, quieren configurar una sociedad jurídica para poder iniciarse en el ámbito de la vivienda.

El presidente de BBK ha afirmado que identifican la vivienda como uno de los problemas que existen y, por tanto, BBK quiere "estar en el mundo de la vivienda" y ha explicado que, en primer lugar, quieren ver si su propio parque inmobiliario lo pueden poner "al uso de la vivienda social" y, en segundo lugar, si pueden participar en proyectos en los que se pongan en circulación este tipo de viviendas. Además, no ha descartado contar con socios en esta apuesta por "participar en el mundo de la vivienda social".

RESTAURANTE

Otras iniciativas previstas en 2026 tienen que ver con las nuevas tecnologías, y con el objetivo de apoyar la integración y mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables. Así, BBK pondrá en marcha un nuevo modelo de restaurante gastronómico operado por personas con discapacidad, apoyados por la robótica.

Está previsto que se ubique en BBK Kuna y este proyecto será punta de lanza de una nueva convocatoria de ayudas dirigida al tercer sector para incorporar nuevas tecnologías que ya están en el mercado, como la IA generativa, la automatización o la robótica.

Asimismo, en 2026 se repetirán iniciativas que han tenido éxito como "BBK Ría" y también se celebrará el 20 aniversario del BBK Live y se inaugurará el BBK Museoa.

X ANIVERSARIO

Por su parte, Nora Sarasola ha destacado que 2025 cierra su X aniversario en el que han impulsado iniciativas que "reflejan su compromiso con el progreso social, económico y cultural de Bizkaia".

A lo largo del año, se han sucedido hitos que abarcan desde proyectos de investigación sanitaria hasta grandes eventos culturales e iniciativas vinculadas al medioambiente y la sostenibilidad.

Sarasola ha manifestado que este X aniversario ha sido una oportunidad para "fortalecer y visibilizar la actividad de la Obra Social" y ha señalado que lo han hecho a través de diez grandes hitos y más de cuarenta proyectos nuevos o renovados, "diseñados para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del territorio".

Tras hacer un repaso por las distintas iniciativas, ha subrayado que, con todas ellas, BBK refuerza su compromiso "con una Bizkaia innovadora, inclusiva, culturalmente viva y ambientalmente responsable, consolidando una década de trabajo orientado al bienestar presente y futuro del territorio".