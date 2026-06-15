BBK Klima Abentura abre temporada con 17 instalaciones y un escáner para conocer la huella ambiental entre sus novedades

Instalaciones de Klima Abentura de BBK en Urdaibai. - EUROPA PRESS

BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBK Klima Abentura abrirá este fin de semana su nueva temporada, que ofrecerá 17 instalaciones e incorporará, entre sus novedades, un escáner para conocer la huella ambiental de cada visitante y la exposición de Jesús Mari Lazkano 'Natura Fugit'. Además, acogerá conciertos acústicos, cine al aire libre, catas y talleres y volverá a abrir sus piscinas.

La nueva temporada de este parque experencial, ubicado en la Reserva de la Biosfera de Udaibai, ha sido presentada este lunes, durante un recorrido por sus instalaciones, por el presidente de BBK, Unai Rementeria, y la responsable del área de Medio Ambiente, Ainhoa Elortegi.

En esta nueva temporada de Klima Abentura, que cuenta con 17 instalaciones, la amenaza que debilita a los Diwos, "el personaje del parque", es la huella ambiental generada por las decisiones cotidianas inconscientes, según ha explicado Elortegi.

Para combatirla, Klima Abentura incorpora un escáner con el que los visitantes pueden descubrir su propio impacto sobre el planeta, tras lo que deberán elegir un itinerario (agua, energía, alimentación o moda) y superar retos propuestos en los diferentes juegos e instalaciones para devolver el equilibrio a la Tierra.

Durante el recorrido, los participantes cuentan con un pasaporte que conecta el resultado del escáner con el itinerario escogido y, según han indicado los responsables de BBK, les "acompaña a lo largo de su misión hacia la mejora de su impacto en el planeta".

Entre los juegos e instalaciones del parque, se encuentra la Tirolina, con una tirolina corta, otra larga, un pequeño rocódromo y una bajada en caída libre como metáfora del "salto" necesario para adoptar nuevos hábitos más sostenibles.

También cuenta con propuestas como 'Nor da nor?', una instalación de gran formato inspirada en el clásico juego de '¿Quién es quién?', 'Negutegi puzgarria', un espacio lúdico donde explorar productos que se pueden encontrar en un invernadero y completar pequeños retos relacionados con la alimentación sostenible, o 'Gira eta bota', una instalación que propone recorridos y desafíos en los que se deben derribar residuos simbólicos con grandes Zorb Balls.

Inspirado en el universo de Angry Birds, 'Ohituren tiragoma' anima a derribar bloques que representan distintos contaminantes y, basado en el clásico juego de hundir la flota, 'Zaborren irlak' ofrece una instalación a gran escala que permite jugar por parejas para eliminar las islas de basura del tablero contrario.

El parque también cuenta con 'Pilota-arrantza', un estanque repleto de pelotas de colores -cada una asociada a un tipo de residuo- donde "pescar" los elementos que corresponden al propio itinerario y devolver el agua a su estado natural.

'Memo XL', una versión gigante del clásico juego de memoria protagonizada por los Diwos, y 'Jaurtiketa Digitala', donde se busca descarbonizar Bizkaia "atacando" con bolas de foam una pantalla gigante en una instalación tecnológica, son otras de las propuestas que podrán encontrarse.

Además, 'Itsaspeko marrazkiak' permite colorear animales marinos y "ver cómo sus dibujos cobran vida" en una gran pantalla interactiva, mientras que 'Domo 360o' ofrece una experiencia inmersiva con proyecciones envolventes, efectos de viento, suelo háptico y difusores de olor para hacer "un viaje sensorial por el clima, la biodiversidad y los ecosistemas del planeta".

La nueva instalación de 'Twister' traslada el clásico juego a una escala mayor, incorporando retos vinculados al itinerario elegido, y 'Ulysses Experience', un espacio inmersivo e itinerante, invita a sumergirse en las aguas del Golfo de Bizkaia mediante tecnología de geolocalización y análisis de trayectorias para mostrar cómo se desplazan los residuos marinos y qué impacto generan los plásticos en océanos y ríos.

El parque incorpora también la exposición 'Natura Fugit', del artista Jesús Mari Lazkano. La visita combina la proyección del documental en el 'Domo 360o' con una selección de 23 piezas -parte de los dibujos que dieron vida al cortometraje- y que reflexionan sobre la transformación del paisaje y los efectos del cambio climático.

ACTIVIDADES

Además, el parque programará diversas actividades, la primera de ellas el próximo 21 de junio con 'Udako Zaporeak', una jornada gastronómica que combina degustaciones de temporada y un showcooking abierto al público para reivindicar el producto local y la cocina sostenible.

El 3 de julio, acogerá 'Kata eta musika', que unirá una sesión de "mindful kata" y otra de cerveza artesanal local y música en directo. Asimismo, el ciclo 'Klima Zuzenean' ofrecerá conciertos acústicos de Maren (4 de julio), Montana (17 de julio) y Addar (2 de agosto).

Para las familias, 'Karle eta arropa fabrika' ofrecerá el 18 de julio una experiencia que combina teatro y un taller de diseño, customización, parcheo y estampación para invitar a las familias a "cambiar la forma de mirar su armario".

La programación incluirá de nuevo cine al aire libre, con 'Ice Age' (19 de julio) y 'Robots' (9 de agosto), ambas en euskera, y la jornada 'Klima eta kirola' el 26 de septiembre, dedicada al intercambio de material deportivo y con un taller práctico de arreglo de bicicletas.

Finalmente, el 4 de octubre Klima Abertura acogerá 'Itsas Zaporeak', una jornada festiva y familiar con degustaciones, showcookings, actividades educativas y catas para valorar el vínculo entre el mar y la alimentación.

Por otro lado, las piscinas de BBK Klima volverán a abrir al público en agosto, con un sistema de acceso que permite elegir entre horario de mañana o de tarde.

Las entradas para Klima Abentura ya pueden adquirirse a través de la página web y "mantienen su vocación de ser accesibles para todas las familias", con tarifas adaptadas a cada franja de edad, y distintos descuentos para grupos. Además, las asociaciones y grupos de tiempo libre disponen de tarifas específicas.

En junio, el parque funcionará los sábados y domingos de 11.00 a 19.30, mientras que en julio ampliará su actividad con apertura de miércoles a viernes de 10.00 a 18.30 y los fines de semana de 11.00 a 19.30 horas. Durante el mes de agosto, permanecerá abierto de miércoles a domingo de 11.00 a 19.30.

En septiembre, retomará el horario de fines de semana de 11.00 a 19.30 horas y en octubre abrirá también los sábados y domingos con un horario de 10.30 a 19.00 horas.

DISFRUTAR Y TOMAR CONCIENCIA

El presidente de BBK ha realizado un llamamiento a "todas las familias de Bizkaia y más allá" para que acudan al parque a "disfrutar" con sus hijos y, así, "trabajar la conciencia" de lucha contra el cambio climático.

Según ha remarcado, BBK "sigue siendo la misma" que en agosto de 1925 puso en marcha sus colonias para "poner soluciones" ante los casos de malnutrición e "incluso de tuberculosis" que había entonces en Bizkaia. "La BBK sigue siendo la caja que ve las necesidades de la sociedad y da soluciones a la sociedad, en este caso que las niñas y niños tengan conciencia medioambiental", ha señalado Rementeria, que ha advertido de que los niños son "la clave de nuestro territorio".