BBK presenta en Bilbao Waterlicht, una obra que combina arte y tecnología para reflexionar sobre el cambio climático

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá este jueves, viernes y sábado por primera vez 'Waterlicht', la obra del artista holandés Daan Roosegaarde, que transforma el espacio público en un "paisaje de ensueño para experimentar la fuerza y la poesía del agua", convirtiendo el cielo en un océano de luz azul mediante LEDs, lentes ópticas y un avanzado sistema de programación, y generando una "inundación virtual" que permite a las personas visualizar cómo podrían elevarse los niveles del agua, si no se actúa frente al cambio climático.

Esta iniciativa se enmarca dentro del X aniversario de la fundación bancaria BBK, reafirmando su "compromiso con la sostenibilidad y la acción ambiental".

Según ha informado BBK, bajo este techo de luz, los visitantes se sumergen en una experiencia colectiva que combina "emoción, reflexión y conciencia ambiental, invitando a imaginar futuros posibles".

Waterlicht es, según palabras del propio artista, "un activador para un futuro mejor, que pone de relieve la vulnerabilidad y la fuerza de vivir con agua". La obra no se limita a representar una amenaza ambiental: despierta preguntas esenciales sobre nuestra relación con la naturaleza, la tecnología y el futuro.

Desde su estreno, Waterlicht ha viajado por ciudades y espacios de todo el mundo, como Museumplein en Ámsterdam, la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Nuit Blanche en París, Kunsthal en Róterdam, Jameel Arts Centre en Dubái o Fremantle Biennale en Australia.

Ahora llega a Bizkaia de la mano de la fundación bancaria BBK, convirtiendo un espacio emblemático del territorio, el Itsasmuseum, en un escenario de reflexión y creatividad los días 18, 19 y 20 de septiembre. Además, durante esas noches el Itsasmuseum abrirá sus puertas de manera gratuita.

Daan Roosegaarde (Países Bajos, 1979) es un artista y diseñador "innovador", reconocido internacionalmente por sus proyectos sociales que exploran la relación entre las personas, la tecnología y la naturaleza.

Desde muy joven se sintió fascinado por fenómenos naturales como luciérnagas o medusas, inspiración que ha dado forma a una obra donde la ciencia y la naturaleza se encuentran. En 2007 fundó Studio Roosegaarde, desde donde, junto a su equipo, crea lo que denomina "paisajes del futuro".

Su trabajo ha sido galardonado con premios como el London Design Innovation Medal, el INDEX Design Award y los Dutch Design Awards, y ha sido expuesto en instituciones de referencia como el Design Museum de Londres, el Stedelijk Museum de Ámsterdam o la Tate Modern.