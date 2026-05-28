BILBAO 28 May. (EUROPA PRESS) -

BBVA acelera su estrategia en inteligencia artificial con una nueva área global, 'AI Transformation', que se sitúa en el primer nivel de la organización y estará liderada por Antonio Bravo, integrando el actual área de 'Data' junto con las capacidades tecnológicas críticas para industrializar la creación, despliegue y gestión de agentes de inteligencia artificial en toda la organización.

Esta evolución acelerará la transformación del banco y creará unos servicios financieros "más inteligentes, proactivos y personalizados para sus clientes", según ha informado BBVA.

En un comunicado, la entidad financiera ha señalado que la abundancia tecnológica se presenta como una "enorme oportunidad" para BBVA para ofrecer servicios "totalmente personalizados y mejores para sus clientes, tanto particulares como empresas; para que los equipos puedan dedicar más tiempo a actividades de mayor valor y creatividad; para que los servicios financieros lleguen a más personas; para acelerar el crecimiento del banco y para generar un mayor impacto positivo en la sociedad".

Para Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, "dos cosas han caracterizado a BBVA históricamente: su voluntad de contribuir al progreso de la sociedad y su capacidad para anticiparse al futuro, y siempre lo hemos hecho poniendo al cliente en el centro". "Tenemos la oportunidad de liderar una nueva etapa en la industria financiera y de construir, entre todos, un mejor banco para nuestros clientes en la era de la inteligencia artificial. Tenemos el talento, la experiencia y la visión necesarias para volver a situar a BBVA a la vanguardia de la transformación del sector", ha agregado.

Con el fin de capturar todo el potencial de este nuevo entorno, BBVA necesita que su organización y su modelo operativo evolucionen. El objetivo ya no es únicamente desarrollar casos de uso de IA, sino sistematizar e industrializar la creación y el despliegue de agentes inteligentes en BBVA, y su gestión posterior: crear plataformas, componentes y capacidades comunes que permitan a los equipos desarrollar soluciones de manera más eficiente, segura y escalable en toda la organización.

Esta visión es fruto del aprendizaje en el desarrollo de agentes que la entidad ya está ejecutando en 'The Eight', y que pone de manifiesto la existencia de patrones comunes y componentes reutilizables. A futuro, la creación de agentes abarcará no solo 'The Eight', sino todos los procesos del banco.

BBVA ha explicado que quiere pasar de construir soluciones individuales a operar un ecosistema de capacidades de IA compartidas en todo el Grupo, sentando las bases para la transformación de su modelo operativo y de creación.

En términos prácticos, el objetivo es doble: por un lado, que los equipos puedan pasar de desarrollar agentes en meses a hacerlo en semanas, apoyándose en componentes comunes y en una infraestructura compartida; y por otro, dotarse de un modelo de gestión en el que los agentes trabajan para las personas, amplificando su capacidad y operando bajo su supervisión.

Para lograrlo, BBVA establece, al primer nivel de la organización, el área de 'AI Transformation', que estará liderada por Antonio Bravo (responsable global de 'AI Transformation').