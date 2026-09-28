BDO integra BSK Bask Consulting y abre su primera oficina en San Sebastián

Iñaki Roteta y Nuria Unceta-Barrenechea - BDO

SAN SEBASTIÁN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

BDO, firma internacional de servicios profesionales, ha anunciado la integración de BSK Bask Consulting, firma de auditoría con una trayectoria desde 1991, y la apertura de su primera oficina en San Sebastián. Esta incorporación amplía su capacidad de asesoramiento en el ámbito de la Auditoría y Assurance en el mercado vasco.

Según han explicado en un comunicado, BSK Bask Consulting cerró el último ejercicio con una facturación de 1,2 millones de euros, cifra que refleja su "posición como referente de auditoría en la región". La integración suma a BDO un equipo de 13 profesionales, entre ellos dos socios, Nuria Unceta-Barrenechea e Iñaki Roteta, con una amplia trayectoria en el mercado norte.

"La apertura en San Sebastián es un paso más en nuestra apuesta por el norte de España, una región estratégica para BDO donde seguimos encontrando oportunidades de crecimiento junto a equipos de gran nivel. El País Vasco tiene un ecosistema empresarial muy exigente y eso nos impulsa a ser seguir creciendo aquí", ha afirmado Carlos Sotillos, presidente de BDO Auditores en España.

Por su parte, Nuria Unceta-Barrenechea, ha señalado que "BDO nos permite seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, pero con una estructura y unos recursos que abren puertas que antes teníamos cerradas". "Llevamos años construyendo una firma de referencia en San Sebastián y ahora podemos ofrecerles el respaldo de una red global sin perder la cercanía", ha añadido.

Esta operación refuerza la estrategia de crecimiento que BDO impulsa en la zona norte, donde BDO abrió en diciembre de 2024 su oficina en Santander tras la integración de Enrique Campos y Auditores y a finales del 2025 consolidó su presencia en Bilbao con la incorporación de Macua Auditores.

La Red mundial de BDO cuenta con 1.800 oficinas en 169 países y 119.611 profesionales. BDO en España cuenta en la actualidad con más de 1.480 profesionales trabajando en sus oficinas de las ciudades de Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Valencia, Vigo, A Coruña, Zaragoza y Valladolid.