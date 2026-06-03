Bengoetxea apuesta por "construir el futuro del euskera desde la colaboración y los amplios consensos"

Bengoetxea, ha presentado este miércoles en una comparecencia en comisión parlamentaria - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha subrayado este martes, en una comparecencia en el Parlamento Vasco, la necesidad de "construir el futuro del euskera desde la colaboración y los amplios consensos".

Bengoetxea ha presentado ante la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte el 'Plan Estratégico del Euskera 2026-2030', aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno Vasco.

Este documento define la orientación de la política lingüística y se enmarca en la iniciativa 'Jauzia Gara'. El principal reto de los próximos años se encuentra en el uso del euskera. En este sentido, el plan plantea tres grandes cambios: pasar del conocimiento al uso; pasar de un plan de departamento a un plan de todo el Gobierno; y pasar de medidas aisladas a una visión integral.

El documento establece cuatro grandes objetivos: reforzar el conocimiento del euskera, aumentar su uso, fortalecer su prestigio y valor social, y desarrollar políticas lingüísticas basadas en datos y evidencias.

La vicelehendakari ha advertido de que el futuro del euskera "no se decidirá únicamente en la Administración o en las instituciones públicas". Por ese motivo, este documento se articula en torno a once ejes estratégicos a través de los cuales se desarrollarán estos objetivos: capacidad lingüística, transmisión, ocio organizado, ámbito público, ámbito privado, espacios de uso y 'arnasgunes', medios de comunicación y audiovisual, entorno digital, personas migrantes, internacionalización e investigación y desarrollo de datos.

Entre las iniciativas que se enmarcan en el plan destacan Euskara Bonua, que transformará el sistema de euskaldunización de personas adultas; Ingura, el portal web para ofrecer oportunidades más flexibles y accesibles de aprendizaje del euskera; el proyecto Lanera, para impulsar nuevas formas y proyectos de uso del euskera en el ámbito laboral; Euskorpora, para situar el euskera en la era de la inteligencia artificial y las tecnologías del futuro; o Adi Filmak euskaraz, para ampliar la oferta audiovisual en euskera; entre otros.

RETOS

Ibone Bengoetxea ha subrayado que el plan presentado no es un documento cerrado ni una mera declaración de intenciones, sino que constituye una hoja de ruta para los próximos años y una herramienta práctica para seguir avanzando en el uso del euskera. "La cuestión no es si el euskera tiene retos o no; todos sabemos que los tiene. La cuestión es cómo queremos responder a esos retos", ha señalado.

En este sentido, el plan recoge 27 objetivos operativos, 73 acciones estratégicas y 33 indicadores. Además, se desarrollará mediante planes de gestión anuales y contará con un sistema permanente de gobernanza, seguimiento y evaluación. El primer plan de Gestión prevé 135 actuaciones concretas para 2026.

Bengoetxea ha subrayado que se trata de "un plan construido con ambición, pero basado en la realidad; con una dirección clara, pero con capacidad de adaptación". Además, ha destacado que a través de este instrumento se pretende "construir el futuro del euskera desde la colaboración y los amplios consensos".

USO Y MOTIVACIÓN

El plan se enmarca en la iniciativa 'Jauzia Gara', la propuesta del Gobierno Vasco para afrontar el futuro del euskera. Esta estrategia sitúa el principal reto en el uso, la motivación, la adhesión y la presencia del euskera en la vida cotidiana.

Por ello, plantea un marco para la próxima etapa de revitalización del euskera a través de tres grandes vías. La primera consiste en reforzar las políticas públicas, mediante el desarrollo de políticas sólidas, actualizadas y adaptadas a la realidad actual que permitan dar un salto cualitativo en el uso del euskera. En este ámbito se sitúa el Plan Estratégico del Euskera.

A su vez, se trata de activar el ecosistema social, porque el futuro del euskera "no se construye únicamente desde las instituciones". De esa forma, para aumentar el uso social de la lengua se considera "imprescindible" activar alianzas entre agentes sociales, empresas, comunidad educativa, sector cultural y ciudadanía.

Ibone Bengoetxea también ha puesto de manifiesto la importancia de "fortalecer el vínculo emocional para que el euskera sea cada vez una lengua más cercana, natural y atractiva, especialmente entre quienes no han recibido transmisión familiar y entre las personas recién llegadas a Euskadi.

CRÍTICAS AL PP

La consejera, en respuesta a las críticas del PP a la política lingüística del Gobierno Vasco, ha cuestionado el compromiso de los 'populares' vascos con la protección del euskera, lengua oficial, junto al castellano, en Euskadi. En este sentido, ha recordado al PP de Euskadi que el presidente gallego, Alfonso Rueda, del propio Partido Popular, subrayó el pasado 19 de mayo que "la promoción del gallego es un asunto de país" y que "la lengua propia es el principal elemento identitario de Galicia".

"A lo largo de toda mi trayectoria política yo he conocido otro Partido Popular; un Partido Popular con afiliados y simpatizantes que han sido capaces de entender y de respetar lo que las instituciones estábamos haciendo a favor del euskera. Es una pena que este Partido Popular, el del año 2026 en este Parlamento, no lo entienda así", ha añadido.

"HEGEMONÍA EN CUESTIÓN"

Por parte de la oposición, el parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria, que ha criticado la "falta de concreción" del documento, ha subrayado la necesidad de adaptar las políticas de protección del euskera ante los nuevos desafíos, entre los que --al margen de las nuevas tecnologías y otras cuestiones-- ha destacado la "ofensiva reaccionaria" que se está produciendo contra el euskera, dado que "a algunos sectores les parece que hemos ido demasiado lejos y que se está poniendo en cuestión esa hegemonía del castellano".

El parlamentario del PP Santiago López ha criticado la "obsesión" del Gobierno Vasco con el euskera y sus intentos de "imponer" el uso y conocimiento de esta lengua a través de todas sus políticas. Además, ha mostrado su rechazo a "seguir gastando dinero" en este tipo de programas "sin una evaluación de sus resultados".

Por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, Olatz Peón (PNV) ha destacado la necesidad de contar con "garantías jurídicas suficientes" para proteger los requisitos lingüísticos para el acceso al empleo público, una cuestión sobre la que el Parlamento ya está tramitando sendas reformas legislativas impulsadas por los 'jeltzales' y EH Bildu. Peón también ha destacado que hay que alcanzar "consensos" a través de "el diálogo entre voces diferentes".

La parlamentaria del PSE-EE Maider Lainez ha defendido el carácter "abierto y dinámico" del plan, que según ha indicado "se irá revisando y actualizando si procede". A su vez, ha puesto de manifiesto la relevancia del conocimiento del euskera como factor de "cohesión social", y ha considerado que las políticas de apoyo al euskera han de construirse siempre sobre "amplios consensos".