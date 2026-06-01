Bengoetxea cree que la finaciación de la EHU "siempre generará tensiones" con el Gobierno y advierte que será "exigente"

Archivo - El rector de la Universidad del País Vasco, Joserramon Bengoetxea. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha augurado que la financiación de la universidad pública vasca "siempre va a generar tensiones" con el Gobierno Vasco y, por su parte, la universidad va a ser "exigente a la hora de demandar una financiación suficiente".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el rector ha señalado, tras las discrepancias que mantuvo con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en relación a este asunto, que "la financiación de la universidad pública siempre va a ser una cuestión que va a generar diferencias y tensiones" con el Gobierno Vasco.

De este modo, ha destacado que el "enfoque" de la universidad parte de "identificar cuáles son las necesidades", mientras que el de los gobiernos es "qué disponibilidad presupuestaria hay y con esa disponibilidad poder hacer una oferta".

Según ha indicado, "intentar casar la oferta que nos llega con lo que son nuestras necesidades siempre va a generar tensiones, y nosotros siempre vamos a defender las necesidades de nuestra universidad" para poder cumplir objetivos, tener condiciones "dignas" de trabajo y salarios "atractivos" con el objetivo de "atraer talento" a la universidad, además de acometer las obras precisas o abordar las necesidades de digitalización.

Todo ello, ha añadido, va a "exigir inevitablemente ser exigentes a la hora de demandar una financiación suficiente". Aunque la LOSU (la ley orgánica del sistema universitario) "habla del 1% del PIB", Bengotxea ha rechazado quedarse "en cifras concretas". "Queremos analizar y evaluar exactamente cuáles son esas necesidades, en función de esas necesidades, establecer nuestra demanda", ha precisado.

CAMBIO ACEPTADO

Por otro lado, ha considerado que el cambio de denominación oficial de la universidad pública vasca, que ha pasado a designarse únicamente en euskera (Euskal Herriko Unibertsitatea) tras la reforma de estatutos, "se ha aceptado".

El rector ha señalado que la modificación de estatutos se planteó conscientes de que era "un tema donde había diferencia de opiniones" y, por ello, se decidió que "fuera el Claustro, que es el órgano más representativo, quien decidiese sobre la denominación de la universidad" con una opción "abierta".

En su opinión, la decisión adoptada finalmente "más o menos está bastante asimilada y aceptada", aunque "habrá gente que seguirá llamando la Universidad del País Vasco y no pasa nada" y cuando se salga fuera del país se utilizarán denominaciones en inglés u otros idiomas "y no pasa nada" tampoco.

NOTAS DE CORTE

Bengoetxea ha destacado que, aunque el objetivo de la universidad es "seguir mejorando siempre", la calidad de su formación, investigación y transferencia "es muy buena".

Entre los aspectos en los que ha abogado por "incidir aún más", ha citado "la conexión" investigación y formación y, por otra parte, la mejora de la formación dual. También ha aludido a la transferencia de conocimiento no solamente a las empresas, sino también a las instituciones, al tercer y cuarto sector, para "contribuir aún más a la sociedad.

En otro orden de cosas, ha animado a los estudiantes a abordar los próximos exámenes de acceso a la universidad con "tranquilidad". Según ha explicado, en general, las notas de corte "están más o menos en una línea que se mantiene" --aunque puede haber "una ligera ascendencia" en algunos grados-- porque "la demanda del estudiantado es más o menos parecida". Así, ha previsto que, "salvo que haya grandes cambios, en principio se mantendrá".