Bengoetxea se hace con la victoria en 86 batzokis de Bizkaia frente a los 24 que apoyan a Etxanobe a falta dos asambleas

Archivo - La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Políticas Lingüísticas del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea , durante un pleno en el Parlamento Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, propuesta por el BBB a diputada general de Bizkaia, Ibone Bengoetxea, se ha hecho con la victoria en 86 agrupaciones municipales del PNV de Bizkaia frente a las 24 que han apoyado a la actual mandataria foral, Elixabete Etxanobe, en la primera vuelta de votaciones del proceso electoral interno a los comicios forales, a falta del resultado de los asambleas que se celebrarán este domingo por la noche.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso, a falta de confirmación oficial y de que concluyan todas las votaciones de la quinta jornada con la que se pondrá punto y final a la primera vuelta, Bengoetxea sigue manteniendo una importante distancia sobre Etxanobe, al haber sido respaldada, de momento, por 62 batzokis más.

La vicelehendakari ha recibido más votos en Abadiño, Abando, Abanto, Algorta, Alonsotegi, Areatza, Arrieta, Artea, Arrankudiaga, Arratzu, Arrigorriaga, Artzentales, Astrabudua, Barakaldo, Barrika, Basauri, Begoña, Berango, Bermeo, Bilbo Zaharra, Busturia, Deusto, Derio, Ea Elantxobe, Erandio goikoa, Etxebarri, Forua, Fruiz, Galdames, Gamiz Fika, Gautegiz o Gernika.

También ha vencido en Getxo Zaharra, Gorliz, Gurutzeta, Ibai Eder, Ibarrangelu, Indautxu, Izurtza, Karrantza, Kastrexana, Kortezubi, Lanestosa, Larrazabal, Larrabetzu, Laukiz, Lekeitio, Leioa, Lemoiz, Lemoa, Lezama, Mallabia, Markina, Maruri, Matiko, Mendata, Meñaka, Morga, Mundaka, Muxika, Ondarreta, Ortuella, Plentzia, Plentzia, Portugalete, Sabindarrak (San Inazio), Santurtzi, Santurtxu, Sestao, Sodupe, Sondika, Sopelana, Sopuerta, Sukarrieta, Trapaga, Turtzioz, Ugao, Urduliz, Usansolo, Zalla, Zamudio, Zeanuri, Zierbena, Zornotza, Zorroza y Etxebarri.

Por su parte, Elixabete Etxanobe ha logrado el apoyo mayoritario en Erandio bekoa, Galdakao, Orozko, Zeberio, Bakio, Gatika, Mungia, Ispaster, Ondarroa, Muskiz, Balmaseda, Gordexola, Güeñes, Olakoaga, Berriz, Durango, Elorrio, Otxandio, Errekalde, Dima, Iurreta, Zaramillo, Garay y Ajangiz.

Con las votaciones en las dos agrupaciones municipales que faltan por decantarse a última hora de este domingo concluye la primera vuelta, en la que se podían proponer y votar otros candidatos al margen de la lista propuesta por el BBB.

Tras pasar por la comisión de garantías y control, que validará a los aspirantes salidos de esta primera fase de votaciones, este órgano les consultará para ver su disposición o no a pasar a la segunda vuelta, que se desarrollará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. Es entonces cuando Etxanobe deberá comunicar si finalmente sigue en la carrera electoral y disputa la candidatura a diputada general para mayo de 2027 a Ibone Bengoetxea, cabeza de lista oficial a Juntas Generales por la circunscripción de Bilbao.

El día 11 del próximo mes se celebrará la asamblea territorial en la que deberá ratificar a la candidata que salga elegida y proclamarla oficialmente.