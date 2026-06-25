Berdindu impulsa una campaña para visibilizar al colectivo LGTBIQ+ y combatir su discriminación

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha advertido de la persistencia de agresiones por motivos de orientación sexual e identidad de género - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Berdindu, el Servicio Vasco LGTBI, ha activado la campaña 'Cuenta lo que eres' con el objetivo de visibilizar y empoderar a las personas LGTBIQ+.

Berdindu cuenta con tres oficinas de atención al público (Bilbao, Vitoria y Donostia) desde las que se realiza un acompañamiento para que todas las personas vivan su identidad sexual y de género con confianza, respeto y seguridad, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado. A su vez, ofrece atención virtual y telemática, y un equipo de Berdindu se acerca a las zonas rurales y pueblos pequeños de Euskadi.

Durante los próximos días se celebrarán fiestas en Leioa, Mungia, Sestao, Arrasate, Tolosa, Eibar, Laguardia, Agurain o Amurrio, y partir de julio llegarán también las fiestas de Vitoria-Gasteiz, mientras que en agosto será el turno de las de Donostia-San Sebastián y Bilbao.

En este inicio de calendario de fiestas de verano, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha hecho un llamamiento para advertir a la ciudadanía de la persistencia de agresiones por motivos de orientación sexual e identidad de género.

COMPROMISO ACTIVO

El Ejecutivo vasco ha destacado que en un contexto festivo, en el que "prolifera el consumo de alcohol y otros estupefacientes y la reproducción de modelos de masculinidad agresiva", se generan dinámicas que ponen en riesgo a determinados colectivos, especialmente mujeres, personas LGTBIQ+ y personas racializadas.

Berdindu ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva e insisten en que "la prevención de cualquier forma de agresión depende del compromiso activo de toda la ciudadanía". Para ello, apuesta por crear espacios seguros y libres de discriminación.

A su vez, ha recordado que "existen dispositivos y recursos de atención, ayuda y denuncia que pueden activarse ante cualquier situación de violencia o vulneración de derechos".

Asimismo, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha recordado la existencia de la iniciativa Red Eraberean, en la que colaboran diferentes entidades sociales y cuyo objetivo es ofrecer atención especializada, asesoramiento jurídico y acompañamiento en casos de discriminación por orientación sexual, identidad de género, origen racial o étnico.

Según los datos recogidos por la Red Eraberean, en lo que va de año se han atendido 16 casos de discriminación, de los cuales 8 están relacionados con la LGTBIfobia.

El director de Diversidad y Convivencia del Gobierno Vasco, Txema Ezkerra, ha subrayado que "todas las personas tienen el derecho de contar lo que son y como son en el trabajo, en el parque, en el vecindario".

"Es un acto de libertad y respeto, respeto consigo mismo, respeto con cómo ama, con cómo se siente y con cómo quiere vivir. Contar lo que una persona es no perjudica a quien lo escucha, todo lo contrario, genera empatía y por ende hace que la comunidad se enriquezca y sea más diversa", ha añadido.