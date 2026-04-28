Bidebarrieta Kulturgunea de Bilbao presenta este miércoles el libro "Las fuerzas que mueven el mundo"

BILBAO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El espacio Bidebarrieta Kulturgunea del Ayuntamiento de Bilbao acogerá este miércoles, 29 de abril, un nuevo encuentro del ciclo 'Encuentros con la actualidad' en el que se analizará el contenido de la publicación "Las fuerzas que mueven el mundo", una obra visual "imprescindible" para comprender los hitos del siglo XXI, además de la situación actual, según ha informado el consistorio.

En este debate, que se celebrará a partir de las 19.00 horas, intervendrán José Luis Marín y Celia Hernando, autores, junto a Álvaro Merino, de este libro creado por El Orden Mundial, el medio de geopolítica más leído en castellano, a cuya redacción pertenecen. Les acompaña el periodista y director de información internacional de EITB, Mikel Reparaz.

Según han indicado desde el ayuntamiento, "las fuerzas que mueven el mundo" ofrecen un "análisis visual extraordinario que condensa las claves geopolíticas, económicas y tecnológicas más recientes".

A través de mapas e infografías impactantes, "Las fuerzas que mueven el mundo" recorre las grandes transformaciones de nuestro tiempo: desde la caída del Muro de Berlín hasta el ascenso de China, de la crisis financiera de 2008 a la guerra comercial de Trump, del auge del populismo al desafío climático, sin olvidar los principales conflictos internacionales y revoluciones digitales. Creado por El Orden Mundial, este libro es "una guía rigurosa, clara y reveladora para entender los engranajes que moldean la realidad global", ha asegurado el consistorio.

El Orden Mundial es un medio de análisis internacional divulgativo e independiente. Actualmente es la revista de asuntos internacionales y geopolítica más leída en castellano, y su equipo colabora con otros medios como Onda Cero, RNE o La Sexta.

El periodista José Luis Marín (Fuerteventura, 1990) realizó un Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos (Universidad Autónoma de Madrid). Es editor de la sección de mapas y gráficos en El Orden Mundial.

Celia Hernando (Madrid, 2000) es graduada en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y realizó el Máster en Geopolítica y Estudios estratégicos por la Universidad Carlos III de Madrid. Hernando está interesada en la geopolítica, la seguridad energética y el proceso de ampliación de la Unión Europea.

La entrada es libre hasta completar el aforo y, en el caso de no poder asistir, la jornada se podrá seguirse vía streaming, según ha recordado el ayuntamiento.