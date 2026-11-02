Bidebarrieta Kulturgunea de Bilbao recibe en noviembre a cuatro investigadoras referentes en 'Ellas hacen ciencia'

Cartel promocional - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bidebarrieta Kulturgunea, espacio del Ayuntamiento de Bilbao dedicado a la difusión cultural, acogerá durante el mes de noviembre una nueva edición del ciclo 'Ellas hacen ciencia', que reunirá a cuatro investigadoras referentes para abordar la presencia de las mujeres en la ciencia, la robótica blanda, la contaminación por plásticos y las diferencias por sexo en la experiencia del dolor y la respuesta a los tratamientos.

Las conferencias se celebrarán los jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca de Bidebarrieta.

Se trata de una iniciativa de carácter anual que pretende abordar desde distintas perspectivas el paradigma 'mujer y ciencia' y acercar al público los avances, retos y experiencias de la investigación y la divulgación científica, ha informado el consistorio.

La primera sesión tendrá lugar este jueves bajo el título 'Mujeres en ciencia' y correrá a cargo de Nagore Iriberri Etxebeste, profesora de investigación Ikerbasque en la Universidad del País Vasco (EHU). La investigadora analizará la evolución de la presencia femenina en el ámbito científico y las desigualdades que persisten entre disciplinas, con especial atención a las diferencias de género en publicaciones, citaciones y reconocimientos.

El jueves 12 será el turno de Concepción Alicia Monje Micharet, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, que ofrecerá la conferencia 'Robótica blanda: aplicaciones y retos'. En ella presentará este campo basado en el desarrollo de robots con estructuras flexibles capaces de adaptarse a distintos entornos y manipular objetos de diferentes formas y tamaños, así como sus posibilidades para mejorar la interacción entre humanos y máquinas.

La tercera cita, prevista para el jueves 19 de noviembre, estará protagonizada por Nagore Gonzalez Soto, que impartirá la charla 'Plasticeno: la contaminación a la que ya nos hemos acostumbrado y cómo nos está afectando'. La investigadora abordará el impacto de los plásticos y microplásticos en los ecosistemas marinos y la salud humana, así como los efectos de estos contaminantes en el medio ambiente.

El ciclo concluirá el jueves 26 con la conferencia 'Mujer y dolor: de lo silenciado al dato', a cargo de Ana María Peiro Peiro, doctora en Medicina y profesora titular de la Universidad Miguel Hernández. La sesión analizará las diferencias por sexo en la experiencia del dolor y en la respuesta a los tratamientos, así como la influencia de factores biológicos, genéticos y socioculturales.