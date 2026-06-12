Biele Group desarrolla, a través de Gipuzkoa Quantum, un sistema de inspección industrial basado en IA

Mendoza visita Biele Group. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Biele Group ha desarrollado, a través del programa Gipuzkoa Quantum, un sistema de inspección industrial basado en Inteligencia Artificial (IA) y tecnología Quantum-Inspired.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, junto con el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, han mantenido este viernes un encuentro de trabajo con responsables de Biele Group para conocer de primera mano los avances de este proyecto "innovador", basado en tecnologías cuánticas que la compañía está desarrollando con el apoyo del programa Gipuzkoa Quantum, a través del cual ha recibido una ayuda de 70.261 euros.

Durante la visita, la delegación institucional ha analizado, junto al director general de Biele Group, Txomin Andonegi; el director de tecnología, Agosti Aranburu; la directora de Recursos Humanos, Naiara Aldazabal; y la directora general de Biele Digital, Olatz Galarza, la evolución de este proyecto, así como la estrategia de innovación y los principales retos que afronta la compañía en un contexto global marcado por la aceleración tecnológica y la creciente competencia internacional.

Uno de los principales focos del encuentro ha sido el seguimiento del proyecto impulsado por Biele Group para desarrollar un sistema avanzado de inspección visual basado en IA optimizada, capaz de integrarse de forma eficiente en líneas de producción automatizadas y garantizar una detección precisa y en tiempo real de defectos en piezas fabricadas.

Para ello, la empresa ha aplicado técnicas inspiradas en la cuántica, orientadas a la compresión y optimización de modelos de visión artificial. Mendoza ha subrayado "la relevancia estratégica" de este tipo de iniciativas y ha señalado que proyectos como el de Biele demuestran cómo la innovación avanzada puede convertirse en una herramienta clave para "reforzar la competitividad de nuestras empresas y abrir nuevas oportunidades en mercados altamente exigentes".

También ha destacado que "aunque muchas veces asociamos la tecnología cuántica a sectores emergentes o ámbitos altamente especializados, para Gipuzkoa es fundamental integrarla también en el tejido industrial ya existente, especialmente en las pymes, que siguen siendo el principal motor de nuestra economía".

"Incorporar estas tecnologías avanzadas a nuestro tejido industrial es clave para seguir reforzando nuestra competitividad y mantener el liderazgo de nuestras empresas en nichos globales desde una ventaja competitiva basada en el conocimiento y la innovación", ha apuntado.

Asimismo, ha defendido que Gipuzkoa es "un territorio industrial y, en un contexto de creciente incertidumbre, defender y apoyar la competitividad de nuestras empresas es una prioridad total para la Diputación de Gipuzkoa". El programa Gipuzkoa Quantum busca facilitar que las empresas incorporen tecnologías emergentes con impacto real en sus procesos, productos y capacidades competitivas.

Andonegi ha destacado que el desarrollo de soluciones industriales innovadoras ha sido siempre uno de los pilares de sus planes estratégicos y en el momento actual, "la incorporación de la tecnología cuántica como base de los desarrollos de sistemas de inteligencia artificial para los equipos y sistemas de inspección visual es un proceso prioritario". "Para tal fin, contar con el apoyo y asesoramiento de la Diputación por medio del programa Gipuzkoa Quantum es un factor clave en la consecución de los objetivos planteados en el proyecto", ha finalizado.