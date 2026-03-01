La BIEMH abrirá sus puertas este lunes con 1.503 firmas expositoras de 34 países y más de 3.350 productos innovadores

Presentación de la 33ª edición de BIEMH en Bilbao Exhibition Centre (BEC) - EUROPA PRESS

BILBAO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) abrirá sus puertas este lunes, 2 de marzo, en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) con la presencia de 1.503 firmas expositoras de 34 países, que hasta el día 6 presentarán más de 3.350 productos innovadores.

Según han explicado desde el BEC, la Bienal inaugurará el calendario ferial internacional de la fabricación avanzada, ocupará los seis pabellones del recinto vizcaíno y reunirá a 1.503 firmas expositoras.

Durante cinco jornadas, la BIEMH 2026, que será inaugurada por el Lehendakari, Imanol Pradales, ofrecerá "una completa representación sectorizada" de los principales ámbitos industriales, como maquinaria de arranque, herramientas y accesorios, soldadura, metrología, componentes, maquinaria de deformación, corte de chapa y tubo, además de soluciones para el tratamiento de superficies.

Con la asistencia de visitantes profesionales de 70 países, se presentarán alrededor de 3.350 productos innovadores, más de 350 novedades, 1.542 máquinas, más de 100 robots, así como "multitud de automatismos, componentes y herramientas. Todo ello, para convertir la BIEMH en un "auténtico espectáculo en vivo de la fabricación avanzada" y ofrecer "la cadena de valor completa".

Además de la exposición comercial, se ha programado una amplia agenda de actividades y contenidos orientada a analizar tendencias, compartir conocimiento y favorecer el networking de alto nivel, "reforzando su papel como plataforma estratégica para abordar los desafíos actuales".

Desde el BEC han apuntado que, bajo el lema "Carpe BIEMH", esta nueva edición invita a empresas expositoras, visitantes y entidades a "aprovechar el momento" y participar en este "auténtico espectáculo industrial y tecnológico en vivo".

Su dimensión internacional se verá reforzada en esta edición con la participación de empresas expositoras, asociaciones y visitantes profesionales procedentes de cerca de 70 países. Entre los países representados en el área expositiva se encuentran Alemania, Austria, China, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Taiwan, Turquía, Suiza, Japón, EEUU y Corea del Sur, entre otros.

Además, BIEMH 2026 incorporará el International Associations' Area, un nuevo espacio destinado a organizaciones de máquina-herramienta que contará con la participación de once asociaciones internacionales, que presentarán los proyectos de sus respectivos países.

En el ámbito nacional, la presencia de empresas compradoras tendrá también un peso "muy relevante" y se cuenta con el apoyo de 73 asociaciones, correspondientes a las principales organizaciones del ámbito nacional, que agrupan a empresas usuarias de maquinaria, tecnología avanzada y sectores industriales estratégicos.

NETWORKING

La BIEMH se completa con un programa de actividades de networking articulado para facilitar el encuentro entre profesionales, reforzar relaciones y generar "un entorno propicio para el intercambio de ideas y nuevas oportunidades de negocio".

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran los Innovation Workshops, conferencias en las que responsables de empresas expositoras de los ámbitos de la robótica, la automatización y la digitalización presentarán los desarrollos tecnológicos que se exhiben en los stands.

El programa incluirá los Innovation Awards by BIEMH, galardones organizados por AFM y BEC, que reconocerán las propuestas más destacadas en el ámbito de la innovación industrial.

En el apartado de actividades de corte más social destacan el encuentro Welcome Reception de bienvenida para expositores, la recepción a visitantes compradores, y BIEMH Fest, abierto al público en general, que tendrá lugar el miércoles 4 de marzo en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao.

Además, en el marco de BIEMH tendrá lugar WORKinn Talent Hub, un foro dedicado íntegramente al talento industrial que reunirá a 31 empresas e instituciones con más de 350 ofertas de empleo.