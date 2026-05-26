BIGE pide medidas ante las altas temperaturas en las aulas y denuncia "falta de inversión" en la escuela pública

BILBAO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Ampas de Bizkaia BIGE ha denunciado que la ola de calor evidencia "la falta de inversión" en la escuela pública y ha reclamado una apuesta "decidida" por la mejora de sus infraestructuras y la puesta en marcha "urgente" de medidas que permitan afrontar las altas temperaturas "sin poner en riesgo la salud ni las condiciones de aprendizaje del alumnado".

En un comunicado, ha señalado que las "elevadas" temperaturas registradas estos días en Bizkaia vuelven a dejar "en evidencia" una realidad que muchas comunidades educativas llevan años denunciando y es que numerosos centros públicos "no están preparados para garantizar unas condiciones adecuadas frente al calor extremo".

"Aulas que superan ampliamente las temperaturas recomendadas, falta de sombra en patios y ventanas, ausencia de persianas o sistemas de ventilación insuficientes forman parte del día a día en muchas escuelas e institutos. La situación está afectando tanto al bienestar del alumnado como al desarrollo normal de la actividad lectiva", ha añadido.

Según ha indicado, en distintos centros se han registrado episodios de malestar físico entre estudiantes e incluso se han tenido que adoptar "medidas excepcionales" ante las condiciones térmicas en las aulas.

BIGE ha manifestado que comunidades educativas de diferentes municipios vienen alertando desde hace tiempo de que las infraestructuras escolares "no están adaptadas a la realidad climática actual".

Según ha señalado, el caso hecho público estos días por los centros Pagasarribide y Luis Briñas Santutxu de Bilbao refleja "una problemática mucho más amplia" y ha recordado que, según han denunciado sus comunidades educativas, se han alcanzado temperaturas de más de 32 grados en algunas aulas y se han producido varios episodios de atención sanitaria relacionados con el calor.

"Pero más allá de casos concretos, la situación pone sobre la mesa un problema estructural: la falta de inversiones sostenidas en la red pública educativa. Muchas de las actuaciones reclamadas desde hace años --falta de instalaciones, toldos, patios cubiertos, mejora del aislamiento, renovación de ventanas, ventilación adecuada o adaptación climática de los edificios-- continúan acumulando retrasos o siguen sin ejecutarse", ha señalado.

BIGE ha apuntado que las olas de calor "ya no son episodios excepcionales", sino que son "una realidad cada vez más frecuente y las administraciones públicas deben asumir la responsabilidad de adaptar los centros educativos para garantizar espacios seguros, saludables y dignos para alumnado y profesionales".

Por ello, ha reclamado "una apuesta decidida" por la mejora de las infraestructuras de la escuela pública y la puesta en marcha urgente de medidas que permitan afrontar las altas temperaturas, sin poner en riesgo "la salud ni las condiciones de aprendizaje del alumnado".