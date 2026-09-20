Bilbao acogerá el 25 de septiembre una mesa sobre la adaptación de las ciudades al cambio climático

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BILBAO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao se sumará el próximo viernes 25 de septiembre a 'La Noche de las Ideas' con una mesa redonda sobre la adaptación de las ciudades al cambio climático, que reunirá en Bidebarrieta Kulturgunea a la arquitecta y urbanista Ariella Masboungi, la investigadora del Basque Centre for Climate Change (BC3) Marta Olazabal y el ingeniero y exdirector de Bilbao Ría 2000 Pablo Otaola.

El encuentro, titulado 'Abrir camino: Bilbao, laboratorio de la ciudad resiliente', comenzará a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca de Bidebarrieta, con entrada libre hasta completar aforo, ha informado el consistorio.

'La Noche de las Ideas' ('La nuit des idées') es una iniciativa promovida por el Instituto Francés desde 2016 y reúne en distintas ciudades del mundo a voces francesas e internacionales para abordar los grandes retos contemporáneos. El Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bidebarrieta Kulturgunea, mantiene una colaboración con el Instituto Francés desde hace más de 25 años, ha detallado.

La edición de este año centra los encuentros en la adaptación de las ciudades al cambio climático y en la necesidad de repensar la relación entre el entorno urbano y el medio para afrontar el aumento de las temperaturas y preservar la calidad de vida, el atractivo y la funcionalidad de las ciudades.

La mesa contará con la participación de Ariella Masboungi, arquitecta y urbanista que fue inspectora general de desarrollo sostenible del Gobierno francés hasta 2016 y recibió ese mismo año el Gran Premio de Urbanismo de Francia.

También intervendrá Marta Olazabal, ingeniera ambiental e investigadora del BC3, donde lidera el grupo de Adaptación al Cambio Climático. Su trabajo se centra en la planificación y las políticas climáticas urbanas, así como en la evaluación de la resiliencia local y sus efectos sociales y ambientales.

Completa el panel Pablo Otaola, ingeniero de caminos especializado en transporte y urbanismo, que fue director general de Bilbao Ría 2000 entre 1993 y 2000 y participó en la planificación y gestión de distintas operaciones de regeneración urbana en Bilbao. Asimismo, dirigió la Comisión Gestora de Zorrotzaurre entre 2004 y 2018.