Bilbao acogerá el próximo lunes la representación de "Nuestros muertos" con motivo del 'Día de la Memoria'

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia y el Ayuntamiento ofrecerán el próximo lunes, 9 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Campos Elíseos, la obra "Nuestros muertos", una propuesta escénica abierta a la ciudadanía que se suma a los actos organizados en torno al Día de la Memoria, que se conmemora cada año el 10 de noviembre en homenaje y recuerdo a todas las víctimas del terrorismo y de la violencia política en la ciudad.

La representación será gratuita y las invitaciones pueden obtenerse mediante la descarga previa de entradas a través del código QR habilitado para ello, con un máximo de cuatro localidades por persona y hasta completar el aforo del teatro.

La obra, producida por la compañía Micomicón Teatro, está escrita y dirigida por Mariano Llorente y cuenta con las interpretaciones de María Álvarez, Carlos Jiménez-Alfaro, Clara Cabrera y Javi Díaz.

"Nuestros muertos" plantea el encuentro entre una mujer octogenaria y un preso arrepentido de ETA responsable del asesinato de su hijo. A través de la conversación entre ambos personajes, "la obra aborda cuestiones vinculadas a la memoria, el dolor de las víctimas y las consecuencias humanas y sociales derivadas de distintas expresiones de violencia que han marcado la historia reciente de nuestro país", según ha informado el consistorio.

La representación se incorpora al programa de actividades impulsado por el Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia y el Ayuntamiento de Bilbao, con el objetivo de promover con una propuesta cultural espacios de reflexión y sensibilización ciudadana en torno a las consecuencias que el terrorismo y la violencia política tuvieron sobre las personas, las familias y la convivencia social.

DÍA DE LA MEMORIA

La representación tendrá lugar en vísperas del Día de la Memoria, que Bilbao conmemorará el próximo martes, 10 de noviembre, con un acto institucional de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo y de la violencia política.

Por segundo año consecutivo, este acto se celebrará en el conjunto escultórico Atalase, espacio dedicado a la memoria y al reconocimiento de las víctimas, donde la ciudad "renovará su compromiso con la memoria, la convivencia y el respeto a la dignidad de todas las personas que padecieron el terrorismo y la violencia política", ha destacado el Ayuntamiento.

La representación de "Nuestros muertos" pretende "contribuir a ese ejercicio colectivo de memoria mediante el lenguaje escénico y acercar a la ciudadanía una reflexión sobre el impacto que el terrorismo y la violencia política tuvieron en la sociedad vasca y en las relaciones personales y familiares", ha explicado el consistorio.

En años anteriores se ha podido ver de la mano del grupo "Proyecto 43-2", las obras pertenecientes a Rescoldos de paz y violencia que es la trilogía sobre la violencia y las víctimas en el País Vasco bajo la dirección de Xiqui Rodriguez y Maria San Miguel: "Proyecto 43-2", "La mirada del otro" y "Viaje al fin de la noche".