Bilbao activa el lunes un recurso para tramitar el informe de vulnerabilidad para el proceso de regularización

Ayuntamiento de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Bilbao activará este lunes un recurso específico para personas con domicilio en Bilbao, y a través de un sistema de cita previa, para facilitar la tramitación del "Informe de Vulnerabilidad" exigido en el proceso de regularización de personas inmigrantes.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que el dispositivo, de carácter temporal, se activará en el Paseo de Campo Volantín, número 36, a partir del lunes 20 de abril y estará en funcionamiento de lunes a viernes entre las 8.30 y las 20.00 horas.

Para poder acceder al sistema de cita previa, la web municipal www.bilbao.eus contará con un enlace específico en su página de inicio y las personas solicitantes deberán acudir con su identificación (pasaporte/cédula de inscripción/título de viaje) y en la oficina deberán cumplimentar el impreso habilitado.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao han recordado que este proceso extraordinario de regularización, publicado el miércoles 15 de abril en el Real Decreto 316/2026, tiene duración hasta el 30 de junio próximo.

Asimismo han subrayado que el Informe de Vulnerabilidad no es obligatorio para todas las personas solicitantes y solo deberá ser aportado al procedimiento si no ha solicitado asilo, no puede demostrar que ha trabajado en España o no tiene familia directa en el Estado (hijos e hijas menores de 18 años, hijos e hijas con discapacidad, o padre y/o madre a su cargo).

Si la persona puede demostrar que ha solicitado asilo, que ha trabajado o tiene este tipo de familia, no necesita el Informe de Vulnerabilidad.

Desde el Ayuntamiento han incidido en que con este dispositivo habilitado, da respuesta, en el marco de sus competencias, a un proceso de regularización que "fortalece la igualdad de derechos de los vecinos y vecinas de origen migrante que desarrollan su proyecto de vida en la Villa".

Este procedimiento extraordinario genera beneficios para el conjunto de la sociedad, al reforzar el empleo formal, la contribución fiscal y, en consecuencia, la sostenibilidad de los servicios públicos.