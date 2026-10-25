Bilbao amplia dos horas el cierre de los locales de hostelería por el festival BIME y 'Halloween'

Establecimiento hostelero en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de los establecimientos de hostelería los días 27, 28 y 29 de octubre, con motivo de la celebración del festival BIME, y el día 31 de octubre, por la noche de 'Halloween', decisión que responde a una petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia.

La ampliación se aplicará a los locales de hostelería, con excepción de los establecimientos de tipo diurno y complementario, así como de las terrazas, que mantendrán sus horarios habituales, ha informado el consistorio. La medida tampoco afectará al consumo en el exterior de los establecimientos.

Además de las fechas de octubre, la ampliación horaria está prevista para Carnavales, los días 13 y 14 de febrero; Semana Santa, el 3 y 4 de abril; las finales de rugby, del 21 al 23 de mayo, y Aste Nagusia, del 22 al 29 de agosto. Asimismo, se aplicará durante el periodo prenavideño los días 27 y 28 de noviembre y 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de diciembre, así como en Navidad los días 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de diciembre, y el 1, 2 y 5 de enero.