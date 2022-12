BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bilbao BBK Live suma a Phoenix, Fever Ray, Jamie XX, Duki, M83, Röyksopp e Idles al cartel de 2023 del festival que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi, del que ya encabezaban el cartel artistas de la talla de Arctic Monkeys, Florence + The Machine, The Chemical Brothers o The Blaze.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, el "emblemático pop francés de Phoenix, la eclecticidad de la que fuese mitad de The Knife con su proyecto en solitario Fever Ray, el hermano mayor del trap argentino Duki, los instrumentales y electrónicos M83, el punk rock ético y político de Idles, la brillante electrónica nórdica de Röyksopp y el digger y componente de The xx, Jamie xx", encabezan esta segunda ronda de artistas.

El post-punk se suma al cartel con dos baluartes del género en su lugar de origen: los londinenses Dry Cleaning y los irlandeses The Murder Capital. El talento nacional está representado por la polifacética voz de Amaia, las guitarras del Montgrí de Cala Vento y la energía punk más salvaje de La Élite. Mientras que el elenco electrónico de Basoa se amplía con la incorporación de nombres como Anz, Avalon Emerson, HAAi, Sherelle, GAZZI y John Talabot.

Ahora el cartel está protagonizado por la leyenda del Tximistarri, siendo esta la cuarta imagen que desvela el festival como parte de la alianza arte-música del artista Vicente Paredes y Bilbao BBK Live con el objetivo común de mostrar la identidad e idiosincrasia de Euskadi.

La organización del festival, comprometida con el cuidado de los espacios naturales, destinará 3 euros de cada entrada vendida a la reforestación de la zona afectada por los incendios en la localidad de Balmaseda, en Enkarterri, el pulmón de Bizkaia.

Los bonos continúan a la venta en la web del festival y en seetickets.com/es, con la posibilidad de pago a plazos y de adquirir el bono del festival con camping.