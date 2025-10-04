Bilbao cortará y ocupará tramos de la vía pública este domingo por la Marcha/Carrera solidaria contra el cáncer de mama

Archivo - Cientos de personas durante la 9ª edición de la carrera/marcha solidaria de 2024 - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao realizará diversos cortes y ocupaciones de la calzada entre los puentes Euskalduna y del Ayuntamiento este domingo de 10.45 a 13.30 horas, aproximadamente, por la celebración de la Marcha/Carrera solidaria contra el cáncer de mama.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, se producirá un corte de bidegorri en los tramos del puente Euskalduna, Ribera Botica Vieja y Avenida Universidades; se ocupará un carril de circulación en avenida Abandoibarra, desde Lehendakari Leizaola sentido puente Euskalduna, y en el puente Euskalduna sentido Deustu, hasta 11.45 horas.

Además, se ocupará la acera y el carril bici en Puente del Ayuntamiento, en sentido de la subida y se desviará el tránsito peatonal por la otra acera mediante señalistas. Tambiénse verá afectada la acera y carril bici en paseo Uribitarte, junto al puente del Ayuntamiento.

El recorrido de la carrera será Guggenheim, Abandoibarra, Puente Euskalduna, Parque Deusto, Avenida Universidades, Campo Volantín, Puente del Ayuntamiento, Uribitarte, y la meta en Guggenheim.