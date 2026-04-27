Bilbao cortará por tramos durante siete meses la avenida Jesús Galíndez por las obras de urbanización

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará, por tramos, desde este martes y durante siete meses, aproximadamente, la acera y ocupará aparcamiento la avenida Jesús Galíndez por las obras de urbanización.

Según ha informado el consistorio bilbaíno, en esta primera fase se cortará la acera del lado de los números pares y se ocupará el aparcamiento y la calzada, a la altura del número 2.

La ocupación de la vía publica se realizará de modo progresivo y, en función del avance de los trabajos, la zona a ocupar será vallada con anterioridad. Se permitirá la circulación de vehículos y se dejará paso libre para los peatones en todo momento.

Los trabajos de urbanización consistirán en la reorganización de aceras, calzada, zonas de aparcamiento y la creación de nuevos espacios estanciales.