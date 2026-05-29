Bilbao estrena sus dos primeras rutas permanentes de Trail Running en los montes Artxanda y Arnotegi

La concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta, presenta las rutas de Trail Running - AYTO. BILBAO

BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Bilbao dispone ya de sus dos primeras rutas permanentes para la práctica del Trail Running en los montes Artxanda y Arnotegi con salida y llegada en los polideportivos municipales de Artxanda y Errekalde. La iniciativa, más allá de la adecuación y señalización de las rutas, "pretende crear nuevos recursos deportivos de uso cotidiano para la ciudadanía en espacios naturales que permitan poner en valor el patrimonio natural y paisajístico de nuestra Villa", ha explicado la concejala de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao, Itxaso Erroteta.

"Favorecer el uso ordenado y responsable de caminos, sendas y espacios públicos existentes, ofrecer respuestas a las necesidades de ocio activo y deporte, así como poner en valor el entorno urbano, periurbano y los elementos patrimoniales y paisajísticos de Bilbao contribuyendo a su conocimiento, respeto y conservación, son otros de los objetivos cumplidos", según ha indicado Erroteta.

La primera ruta se desarrolla íntegramente en el monte Artxanda, conectando el tejido urbano con los espacios naturales periurbanos especialmente adecuados para los amantes del running en el monte. La ruta cuenta con una longitud aproximada de 5,7 kilómetros y un desnivel de 242 metros.

El terreno combina pistas compactas, senderos forestales, tramos de tierra natural y zonas de césped integradas en parques urbanos, lo que aporta diversidad técnica y una experiencia dinámica de carrera. Esta alternancia entre superficies permite trabajar distintos apoyos, mejorar la técnica de desnivel y mantener una práctica segura en un entorno perfectamente integrado en el paisaje urbano-natural.

El circuito de Artxanda conecta directamente con espacios verdes y zonas recreativas consolidadas, incluyendo áreas próximas al mirador con vistas panorámicas sobre la ciudad.

ARNOTEGI

La segunda ruta se sitúa en el entorno natural situado al sur de Bilbao, conectando el barrio de Errekalde con el monte Arnotegi, siendo uno de los relieves más representativos del cordón montañoso que delimita Bilbao por su vertiente meridional. El recorrido tiene una distancia de 6,9 kilómetros con un desnivel de 340 metros y una cota máximo de 364 metros.

El recorrido se inicia en el entorno urbano del polideportivo municipal de Errekalde para adentrarse en el entorno natural del monte Arnotegi. A partir de ese punto, el terreno combina senderos de tierra compacta y pistas forestales con algunos tramos puntuales de firme asfaltado.

Esta alternancia de superficies aporta variedad técnica al recorrido y permite trabajar tanto el esfuerzo en subida como el control en descenso, manteniendo en todo momento características propias del Trail Running en un entorno de carácter mayoritariamente natural.

El circuito del Arnotegi complementa al de Artxanda al ofrecer un perfil más montañoso y con mayor desnivel acumulado, ampliando la diversidad técnica del Urban Trail Running (UTR) de Bilbao y permitiendo atender a distintos niveles de entrenamiento dentro de un mismo proyecto.